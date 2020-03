In tempi di quarantena da coronavirus, in questi giorni, tutti i musei italiani e alcuni nel mondo sono chiusi al pubbico. L’unico modo per scoprirli sono i tour virtuali. I grandi musei si mettono in mostra sul web: le collezioni sono on line e per immergersi nei saloni e tra le opere basta un clic.

1. Galleria degli Uffizi – Firenze

2. Pinacoteca di Brera – Milano

3. Musei Vaticani – Roma

4. Museo Archeologico – Atene

5. Prado – Madrid

6. Louvre – Parigi

7. British Museum – Londra

8. Metropolitan Museum – New York

9. Hermitage – San Pietroburgo

10. National Gallery of Art – Washington

