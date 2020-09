Si è chiusa la 77ª edizione Mostra del Cinema di Venezia, il primo dei grandi festival a ripartire dopo la pausa Covid. Nomadland di Chloé Zhao ha vinto il Leone d’oro per il miglior film. Il Gran premio della giuria è andato a Nuevo orden di Michel Franco, mentre il Leone d’argento per la miglior regia è stato vinto da Kiyoshi Kurosawa per Moglie di una spia. La giuria, presieduta dall’attrice Cate Blanchett, ha poi assegnato i premi per la migliore interpretazione maschile e femminile, la Coppa Volpi, a Pierfrancesco Favino per Padrenostro e Vanessa Kirby per Piece of a woman.

Tutti i Premi di Venezia77

1. Leone d’oro per il miglior film a Nomadland di Chloé Zhao

2. Gran premio della giuria a Nuevo orden di Michel Franco

3. Leone d’argento per la migliore regia a Kiyoshi Kurosawa per Spy no Tsuma (Wife of a spy)

4. Coppa Volpi per la migliore attrice a Vanessa Kirby per Pieces of a woman di Kornél Mundruczó

5. Coppa Volpi per il miglior attore a Pierfrancesco Favino per Padrenostro di Claudio Noce

6. Premio Osella per la miglior sceneggiatura a Chaitanya Tamhane per The Disciple

7. Premio speciale della giuria a Dorogie Tovarichi! (Cari compagni) di Andrei Konchalovsky

8. Premio Marcello Mastroianni per attore emergente a Rouhollah Zamani per Khorshid (Sun Children) di Majid Majidi

9. Leone del Futuro – Premio opera prima Luigi De Laurentiis a Listen di Ana Rocha De Sousa

10. Premio Orizzonti per il miglior film a The wasteland di Ahmad Bahrami

11. Premio Orizzonti per la miglior regia a Lav Diaz per Lahi, Hayop (Genus Pan)

12. Premio speciale della giuria Orizzonti a Listen di Ana Rocha de Sousa

13. Premio Orizzonti per la miglior attrice a Khansa Batma per Zanka Contact di Ismaël El Iraki

14. Premio Orizzonti per il miglior attore a Yahya Mahayni per The man who sold his skin di Kaouther Ben Hania

15. Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura a Pietro Castellitto per I predatori

16. Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio a Entre té y milagros di Mariana Saffon

17. Gran premio della giuria per la miglior opera Vr immersiva a The hangman at home di Michelle e Uri Kranot

18. Premio migliore esperienza Vr immersiva a Finding Pandora X di Kiira Benzing

19. Premio migliore storia Vr immersiva per contenuto lineare a Sha si da ming xing di Fan Fan