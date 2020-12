I primi a ricevere il vaccino anti Covid-19, prodotto dall’azienda farmaceutica Pfizer, sono stati la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore socio-sanitario Omar Altobelli, dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Dopo i primi tre vaccinati, ad essere immunizzati sono stati due medici infettivologi sempre dell’Inmi: Alessandra Vergori e Alessandra D’Abramo. “Mi sento benissimo, sono emozionata, ma ancora più che emozionata sono inorgoglita” ha detto ai giornalisti Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del Laboratorio di virologia dell’Inmi Spallanzani e e membro, con Francesca Colavita e Concetta Castilletti, del team che a febbraio ha isolato il coronavirus SARS-CoV-2.



Nel giorno del Vaccine Day del 27 dicembre, sono state 9.750 le dosi somministrate in Italia: si tratta di un numero simbolico, perché la distribuzione vera e propria inizia da lunedì. In Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana. “Vaccineremo il 70% degli italiani entro la fine dell’estate. L’obiettivo è di 140 mila vaccinazioni al giorno”, ha detto Franco Locatelli dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus”. Lo ha scritto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Twitter.

Gli altri vaccini in arrivo

Oltre a Pfizer, sono in arrivo anche altri due vaccini: l’americano Moderna (negli Stati Uniti già approvato per l’uso in emergenza dalla commissione Fda) è in corso di valutazione e dovrebbe ricevere l’approvazione ufficiale dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) tra il 6 e l’8 gennaio; il vaccino AstraZeneca, elaborato tra Oxford e Pomezia, dovrebbe invece ottenere il nulla osta nei prossimi giorni. Pascal Soriot, ad di AstraZeneca, ha assicurato al Sunday Times: “Abbiamo trovato la formula vincente, è efficace al 95% (come Pfizer e Moderna, ndr) e al 100% contro i sintomi gravi”. Nel Regno Unito, il via libera delle autorità britanniche al vaccino potrebbe arrivare “entro giovedì”, mentre la sua distribuzione dovrebbe avvenire a partire dal 4 gennaio.