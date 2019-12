Pronti ad accogliere il nuovo anno? In decine di migliaia festeggeranno l’arrivo del 2020 in piazza, tra i tanti concerti gratuiti proposti dalle amministrazioni comunali. Dalla Festa di Roma, lunga 24 ore e dedicata alla Terra, al Capodanno green di Milano. Da Nord a Sud, ecco la nostra guida ai concerti in piazza, rigorosamente in ordine alfabetico di città.

Agrigento – Gue Pequeno

Piazza Luigi Pirandello

Agropoli (Salerno) – Anna Tatangelo

Mercoledì 1 gennaio alle 21 in Piazza Vittorio Veneto

Alghero (Sassari) – Emis Killa, Roy Paci, One Two One Two (Radio M2O)

Area portuale / Banchina Dogana di Alghero

Arezzo – Frankie HI-NRG, Ivreatronic

Piazza Grande

Bari

In Piazza Libertà, il Capodanno in diretta su Canale 5 avrà tantissimi ospiti tra cui J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage e i ragazzi della scuola di Amici 19.

Bologna – Il Vecchione. A seguire il dj set di Kong

Piazza Maggiore

Brescia – Omar Pedrini

Piazza della Loggia

Cagliari – Vinicio Capossela

Piazza Yenne

Castelsardo (Sassari) – Boomdabash

Catania – Max Gazzè, Fargetta

Piazza Duomo

Firenze

Sarà un Capodanno “diffuso” nelle varie piazze di Firenze: il Cirk Fantastik in piazza della Signoria; soul, jazz, r&b sul sagrato di Piazza San Lorenzo; in Piazza del Carmine Capodanno sulla Luna: Radio Bruno porterà il rap da alta classifica di Mr.Rain e la star di X-Factor Martina Attili; musica classica a cura di Associazione Artes in piazza Santa Maria Novella.



Forlì – Eiffel 65

Piazza Saffi

Genova – Tedua, Giusy Ferreri

Piazza De Ferrari

Lecce

30 dicembre: Nina Zilli

31 dicembre: Canzoniere Greganico Salentino

Piazzale Libertini

Mantova – Subsonica

Piazza Sordello

Matera – Tiromancino

Piazza Vittorio Veneto

Milano – Myss Keta, Coma_Cose, Lo Stato Sociale

Piazza Duomo

Napoli – Stefano Bollani, Daniele Silvestri, Livio Cori

Piazza del Plebiscito

Olbia – Elisa

Molo Brin

Padova – Fabri Fibra

Prato della Valle

Palermo – Mario Biondi

Piazza Giulio Cesare

Parma – Ron, Morgan

Piazza Garibaldi

Pescara – Stadio

Mercoledì 1 gennaio alle 19.30 in Piazza della Rinascita

Pontedera (Pisa) – Patty Pravo

Piazza Martiri della Libertà

Prato – Ex-Otago

Piazza San Francesco

Riccione – Deejay on ice

29 dicembre: Mahmood & Emma

31 dicembre: Alex Farolfi, Chicco Giuliani e Rudy Zerbi

1 gennaio: Alberto Urso, The Kolors e Shade

Piazzale Ceccarini



Reggio Emilia – Nina Zilli

Piazza Martiri 7 Luglio

Rimini – Coez

Piazzale Fellini

Roma – Carmen Consoli, Skin, Priestess al Circo Massimo

Il Capodanno di Roma è un’ode alla Terra lunga 24 ore: La Festa di Roma, giunta alla sua quarta edizione, propone un ricchissimo programma con oltre 1000 artisti tra performance, concerti, installazioni e spettacoli di luce, da Via dei Fori Imperiali alla Bocca della Verità, dalle 21 di martedì 31 dicembre.

Torino – La Magia del Cinema, con i maestri internazionali dell’illusionismo

Piazza Castello

Venezia – Spettacolo pirotecnico di mezzanotte

Bacino di San Marco