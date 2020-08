Madre indiana, padre giamaicano, 55 anni, californiana. L’ex procuratore distrettuale di San Francisco, Kamala Harris è stata scelta dal candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden come sua candidata vicepresidente. Biden sfiderà a novembre Donald Trump e, qualora vincesse, Kamala diventerebbe la prima vicepresidente donna e afroamericana. Una scelta fortemente iconica, che ha prevalso sulle altre candidate in lizza: Susan Rice, Karen Base e Tammy Duckworth.

Definita la “Obama donna”, ha la possibilità di raccogliere il voto afroamericano. È stata eletta al Senato nel 2016, impegnandosi nel settore della giustizia e dei diritti civili. Ha dichiarato di aver sempre lottato, fin dagli anni del collage, per le persone che vengono normalmente ignorate. Biden la definisce una “combattente senza paura per i più deboli, una dei migliori servitori pubblici del Paese”.

Prima di diventare senatrice, Harris è stata procuratore distrettuale a San Francisco e procuratore generale in California: prima donna a ricoprire entrambi i ruoli. Kamala Harris è considerata una candidata capace di intercettare sia il voto dei più progressisti che dei moderati: è ritenuta a sinistra per il suo impegno contro la pena di morte e per i matrimoni gay, ma è anche decisa nella sua lotta contro la criminalità e per la sicurezza. L’ala più a sinistra del partito Democratico l’ha criticata per il suo mancato sostegno a temi come la riforma della polizia o della legge sullo spaccio di droga. È dalla parte dei diritti civili e di una politica “senza rancore”, rivendica Kamala Harris. La sua presenza contribuirà a dare all’America un nuovo inquilino alla Casa Bianca? (Foto copertina: GettyImages)