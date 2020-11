Joe Biden ha vinto le elezioni presidenziali americane e il prossimo 10 gennaio 2021 sarà proclamato 46º presidente degli Stati Uniti. Al suo fianco ci sarà Kamala Harris, la prima donna afroamericana a diventare vicepresidente degli Usa.

Madre indiana, padre giamaicano, 55 anni, californiana. Definita la “Obama donna”, Kamala Harris è stata eletta al Senato nel 2016, impegnandosi nel settore della giustizia e dei diritti civili. Ha dichiarato di aver sempre lottato, fin dagli anni del collage, per le persone che vengono normalmente ignorate. Biden la definisce una “combattente senza paura per i più deboli, una dei migliori servitori pubblici del Paese”.

Prima di diventare senatrice, è stata procuratore distrettuale a San Francisco e procuratore generale in California: prima donna a ricoprire entrambi i ruoli. Kamala Harris è capace di intercettare sia il voto dei più progressisti che dei moderati: è ritenuta a sinistra per il suo impegno contro la pena di morte e per i matrimoni gay, ma è anche decisa nella sua lotta contro la criminalità e per la sicurezza. L’ala più a sinistra del partito Democratico l’ha criticata per il suo mancato sostegno a temi come la riforma della polizia o della legge sullo spaccio di droga. Per i repubblicani invece è una socialista radicale. È sicuramente il volto più giovane e promettente della nuova classe dirigente che guiderà l’America per i prossimi 4 anni. “Sono sempre stata dalla parte dei diritti e di una politica senza rancore”, rivendica Kamala Harris con orgoglio e determinazione.