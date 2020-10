Il decreto Ristori è stato approvato martedì in Consiglio dei Ministri e da poche ore è in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento vale 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo netto da finanziare. Il decreto contiene sostegni per le imprese e i lavoratori del turismo e della somministrazione, ma anche le nuove norme su cassa integrazione e licenziamenti. Ecco i punti principali.

• Bar e ristoranti. I contributi per i ristoranti saranno del 200% di quanto già incassato con il Decreto Rilancio. L’importo medio che arriverà ai ristoranti fino 400.000 euro di fatturato sarà di 5.173 euro, per quelli di fascia maggiore (fino a 1 milione di euro di fatturato) 13.920 euro, e per quelli con fatturato fino a 5 milioni di euro il ristoro medio sarà di 25.000 euro. A bar, pasticcerie e gelaterie andrà il 150%: un bar che aveva ricevuto duemila euro, quindi, ne prenderà tremila.



• Club e discoteche. Il contributo raggiungerà il 400%, cioè quattro volte tanto, di quanto ricevuto nei mesi passati per alcune categorie come discoteche, sale da ballo e night club.

• Teatri, cinema, palestre, stadi e fiere. Il nuovo beneficio sarà del 200% rispetto al contributo a fondo perduto avuto ad aprile per piscine, palestre, fiere, enti sportivi, terme, centri benessere. Stessa percentuale anche per stadi, cinema, teatri, parchi divertimento e sale bingo. Per sale da concerto e teatri l’importo medio per la fascia più bassa sarà di 5.000 euro, per la fascia media di 13.900, per la fascia alta di 30.000 euro.



• Alberghi e case vacanze. Ristori al 150% sono invece previsti per per alberghi, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna.

• Tassisti e Ncc. Per tassisti e Ncc l’indennizzo è del 100%, cioè la stessa somma già ricevuta in primavera.

• Cassa integrazione fino al 31 gennaio. Il decreto estende di altre sei settimane il periodo in cui è possibile chiedere la Cassa integrazione covid. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e riguardano tutte le attività che hanno richiesto le 9 settimane aggiuntive previste nell’ultimo decreto agosto, ed è gratuita – cioè interamente a spese dello Stato – per le attività interessate direttamente dall’ultimo dpcm.

• Stop licenziamenti. Sempre per quanto riguarda il capitolo lavoro, viene invece esteso fino al 31 gennaio il divieto per i licenziamenti attualmente in vigore.

• Bonus 1.000 euro. Riceveranno un’indennità da 1.000 euro i lavoratori stagionali del turismo (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato) nonchè gli stagionali degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo e dello sport, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera.

• Voucher per la cultura. Il decreto prevede rimborsi per ogni spettacolo annullato.

• Le altre misure previste. Il decreto prevede il sostegno allo sport dilettantistico, due mensilità di reddito d’emergenza, si rafforza il fondo di emergenza per il cinema e lo spettacolo, così come il fondo d’emergenze per le agenzia di viaggio, tour operator e guide turistiche e il fondo di emergenza per imprese e istituzioni culturali.

“Aiuti entro il 15 novembre”. Il ministro dell’Economia Gualtieri ha assicurato che gli aiuti previsti dal decreto saranno “a fondo perduto” e arriveranno “in tempi record entro il 15 novembre”.

Arrivano i primi 10 miliardi del Fondo Ue Sure. È arrivata la prima tranche di risorse dal Fondo Ue Sure, creato per finanziare i programmi di sostegno all’occupazione dei Paesi colpiti dalla crisi. All’Italia sono stati assegnati 10 dei 17 miliardi erogati stamane; la Spagna ha ricevuto 6 miliardi e la Polonia uno. In seguito l’Italia riceverà altri fondi, fino ad arrivare a 27,7 miliardi per quest’anno. Il Fondo Sure erogherà quest’anno 100 miliardi di euro.