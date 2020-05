Il Decreto Rilancio introduce un bonus mobilità fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, e-bikes, monopattini e servizi di mobilità condivisa. Lo scopo è incentivare la mobilità sostenibile in un periodo in cui i mezzi di trasporto viaggiano con capienza ridotta e molte persone privilegiano il mezzo privato. Nella bozza del 10 maggio era del 70%, ora viene ridotto al 60% della spesa per un massimo di 500 euro. “È un sostegno – ha commentato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – a una filiera virtuosa della nostra industria: l’Italia è secondo produttore di bici al mondo”. Ma come funziona e chi può richiedere il bonus? Ecco le risposte.



• Chi può richiederlo. L’incentivo è rivolto ai residenti (e non agli studenti o lavoratori fuori sede) nelle città capoluogo di regione e di provincia, nelle Città Metropolitane, ovvero nei comuni con oltre 50 mila abitanti. Ciascun acquirente, di età superiore ai 18 anni, potrà beneficiarne una sola volta.

• Di quanto è l’importo. L’importo complessivo, per un ammontare di massimo 500 euro, coprirà fino al 60% della spesa sostenuta per comprare un mezzo di mobilità sostenibile: quindi biciclette, e-bike, monopattini, segway a propulsione prevalentemente elettrica. Ad esempio, per ottenere la cifra massima, ovvero 500 euro, si dovranno spendere 833,33 euro.

• Cosa si può acquistare. Il bonus vale per biciclette, e-bikes, monopattini e servizi di mobilità condivisa.

• Come funziona il bonus. In attesa che il governo definisca gli atti amministrativi, il cittadino anticipa la spesa, si iscrive al portale del ministero dell’Ambiente (che sarà on line nei prossimi giorni) e riceverà sul conto corrente il 60% di quanto speso. Quando entrerà in vigore il decreto attuativo, questo iter verrà effettuato dal commerciante. In entrambi i casi, il denaro sarà accreditato on line e “in breve tempo”, come ha dichiarato il ministro Costa.



• Fino a quando si può richiedere. Il bonus vale in maniera retroattiva, ovvero per le spese effettuate a partire dal 4 maggio (data scelta perché relativa alla prima “apertura” post quarantena), fino al 31 dicembre 2020.



• Chi finanzia il bonus. I fondi, pari a 120 milioni di euro, provengono dalle “aste verdi”, ovvero dalle imposte pagate sulle emissioni impattanti in atmosfera, che secondo le norme europee devono essere spese per migliorare la qualità dell’aria (e non in altri settori).



• Più piste ciclabili. Nel Dl è previsto il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili. Prevista inoltre la creazione di “Corsie ciclabili a raso”, delimitate all’interno della carreggiata stradale (al margine destro) da segnaletica orizzontale, dedicate ai velocipedi.

• Le modifiche al codice della strada. Nel Dl Rilancio sono previste modifiche al Codice della Strada come la creazione della cosiddetta “Casa avanzata”, una linea di arresto (pensiamo agli incroci semaforici) dedicata a bici e affini. Sarà più avanzata (3 metri) rispetto alla linea d’arresto dei mezzi a motore e sarà in vigore sulle strade con limiti non superiori a 50 km/h. Il beneficio è doppio: si punta a non inalare i gas di scarico di auto e moto, innalzando il livello di sicurezza in fase di ripartenza.

Per chiarire dubbi e modalità di erogazione del bonus, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa è intervenuto ieri sera con una diretta facebook, spiegando i dettagli della misura. Ecco il video integrale.