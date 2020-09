Arriva dalla Brianza lecchese una delle soluzioni che potrebbero dare una forte spinta alla prevenzione contro il contagio del Covid: la Allum di Merate ha ideato e realizzato il Daily Tampon (tampone giornaliero salivare) che in soli tre minuti fornisce il risultato se il soggetto è positivo o negativo al Covid.

Come funziona. Si prende un campione di saliva con un cotton-fioc, si appoggia quest’ultimo sul tampone e in soli tre minuti, grazie all’utilizzo congiunto di tre reagenti, il tampone restituisce il risultato come un test di gravidanza: risultato positivo due strisce, negativo una. Il prezzo del “Daily Tampon” è molto contenuto, costerebbe meno della metà dei test rapidi che vengono attualmente utilizzati e che hanno un costo pari a circa 12 euro.

Il test ha ricevuto l’approvazione dal Ministero della Salute e può quindi partire la produzione. La Allum spiega di poter produrre 20 milioni di tamponi, per la rilevazione del virus che provoca Covid-19. É uno strumento che può contribuire a “far ripartire settori fermi dal marzo scorso”, viene evidenziato nella nota diffusa dall’Associazione Api Lecco e Sondrio (Associazione piccole e medie industrie della provincia di Lecco e Sondrio), a cui l’azienda Allum è associata. “In Italia non esiste nessuna soluzione di questo tipo, la Allum è la prima a realizzarlo”.