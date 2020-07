Sono 234 i nuovi casi di coronavirus (su 38.259 tamponi effettuati) e 9 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I guariti aumentano di 349, c’è un malato in più in terapia intensiva (per un totale di 68) mentre i ricoverati con sintomi diminuiscono di 50: oggi sono 776 in totale. Ma come sta andando il virus nelle singole regioni d’Italia? Ecco i numeri e le notizie relative all’ultimo bollettino di domenica 12 luglio.

Le Regioni Covid Free. Sono 7 le regioni (oltre alla provincia di Trento) che non hanno registrato nuovi positivi nelle ultime 24 ore: Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata.

I decessi. In 18 regioni, da ieri non vi è stato alcun morto. I 9 decessi giornalieri si sono verificati in Lombardia con 8 vittime e in Abruzzo con una.

Lombardia. È ancora la regione più colpita d’Italia con 8 morti e 77 nuovi positivi. Salgono a 31 (+2) i ricoverati in terapia intensiva. I decessi ufficiali a oggi sono 16.748. Dei nuovi casi registrati nell’ultima giornata, 27 sono nella provincia di Mantova, 21 a Bergamo, 7 a Monza, 6 a Milano, Brescia e Cremona. Le persone attualmente positive sono 8.004.

Piemonte. Nessun decesso e 4 nuovi casi positivi, di cui due asintomatici. I nuovi guariti sono 29. In 9 sono ancora in terapia intensiva. Finora i malati sono stati 31.498 e i morti 4.111. Le persone attualmente positive sono 1.058.

Veneto. Sono 16 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto e nessun nuovo decesso. In totale le persone che hanno contratto il virus sono 19.395 e i morti 2.039. Le persone attualmente positive sono 408.

Emilia Romagna. Nessun morto, ma 71 nuovi casi dei quali 48 asintomatici. I focolai attivi sono quelli di Modena (18 in un prosciuttificio), 19 a Bologna e 11 a Ferrara al focolaio Tnt. Il totale dei positivi finora è stato di 28.940 e 4.269 morti. Le persone attualmente positive sono 1.180.

Toscana. Solo 1 nuovo caso e nessun decesso che porta il totale a 10.322 persone che hanno contratto il virus e 1.078 morti. Le persone attualmente positive sono 521.

Lazio. Sono 20 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi l’80% sono quelli di importazione (16). Di questi, 12 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un caso di rientro dall’Ucraina, una donna di rientro dal Messico, un uomo dal Montenegro e un uomo da Afghanistan. Per quanto riguarda le province diverse da Roma, si registra un solo caso nell’ultima giornata nella Asl di Latina: si tratta di una donna di 28 anni di rientro dal Messico. I decessi totali nel Lazio sono 844, nessuno nell’ultima giornata. Le persone attualmente positive sono 913.

Umbria. Sono due i nuovi casi di Covid registrati nell’ultima giornata, 1.450 totali. Le vittime sono 80, nessuna da ieri. Le persone attualmente positive sono 9.

Campania. Sono 3 le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore per un totale di 4.772 malati e 432 morti. Le persone attualmente positive sono 246.

Puglia. Dei 1.614 test processati ieri, nessuno è risultato positivo. Finora hanno contratto il virus in 4.541 e 546 sono deceduti. Le persone attualmente positive sono 71.

Calabria. Il boom dei nuovi positivi (26) è legato allo screening condotto su 70 migranti sbarcati a Roccella Ionica. In totale le persone che hanno contratto il virus in Calabria sono state 1.159 con 97 deceduti. Le persone attualmente positive sono 57.

Sicilia. 3.099 sono stati i malati finora con 283 deceduti. Nessun nuovo caso e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 123.

Sardegna. Sono 1.372 i casi di positività al Covid-19 con 174 deceduti, complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Da ieri, nessun nuovo caso e nessun decesso. Le persone attualmente positive sono 9.