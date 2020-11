Il premier Conte ha firmato poco prima della mezzanotte il nuovo Dcpm contentente le misure anti-Covid in vigore da giovedì fino al 3 dicembre. In settimana, arriverà anche un apposito decreto legge per l’erogazione dei ristori alle attività colpite dalle restrizioni. Con il nuovo Dpcm, l’Italia viene divisa in 3 zone (rossa, verde e aranzione) in base ai 21 parametri con i quali si classifica il livello di rischio di una Regione. Nelle prossime ore, il ministero della Salute confermerà quali aree rientrano nelle 3 zone. “Sarà un lockdown light, simile al modello tedesco”, ha spiegato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. Ecco cosa cambia.



In tutta Italia

• Coprifuoco dalle 22 alle 5. Ci si potrà spostare solo per esigenze di salute o lavoro o gravi motivi personali, con apposita autocertificazione.

• Didattica a distanza al 100% alle scuole superiori.

• Limiti alla mobilità fra Regioni a rischio, ci si potrà muovere solo tra Regioni ‘verdi’.

• Centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi.

• Chiusi i musei, le mostre, le sale bingo e quelle scommesse.

• I mezzi pubblici potranno essere pieni al 50%.

• Sono sospese le crociere.

• Sono sospesi i concorsi pubblici e privati.

La zona rossa

Nella zona rossa dovrebbero essere Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta. Nell’area considerata più a rischio del Paese, resteranno aperte solamente le industrie e le scuole fino alla prima media.



• Stop a bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e asporto fino alle 22, “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.

• Stop a parrucchieri, barbieri, estetisti.

• Stop agli spostamenti. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti “strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza.

• Didattica a distanza anche per la seconda o terza media.

• Sospese le attività sportive all’aperto. Si può tuttavia svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione “purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

La zona arancione

Nella zona arancione dovrebbero rientrare Puglia, Liguria e probabilmente Veneto e Campania.

• Stop ai ristoranti (anche di giorno).

• Restano aperti i parrucchieri e centri estetici.

• Dad sarà solo per le superiori, gli studenti potranno frequentare in presenza fino alla terza media.

• Gli spostamenti tra Comuni della zona arancione potrebbero essere vietati ma al momento resta una delle ipotesi sul tavolo del governo.

La zona verde

Nella zona verde rientra il resto d’Italia. Come già enunciato, alle 22 scatta il coprifuoco nazionale, salvo ovviamente motivi di salute o lavoro. Restano chiusi i musei. Nel weekend e nei giorni festivi si fermano i centri commerciali. Dimezzata la capienza del trasporto pubblico. Ci si potrà muovere solo tra Regioni ‘verdi’.