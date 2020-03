Ciò che sappiamo finora sul Covid-19 lo abbiamo letto e ascoltato tante volte in questi giorni. Come ci si ammala, quali sono i sintomi e a chi rivolgersi: sono domande a cui la scienza oggi sa già dare una risposta. Quel che ancora non si conosce è la cura specifica su un virus che fino a poco tempo fa era nel corpo dei pipistrelli in Cina e che oggi colpisce oltre 100mila persone nel mondo.

A che punto è la ricerca? Esiste un vaccino? Al momento non esiste un vaccino e non c’è nessun trattamento specifico per il Covid-19. La cura oggi è basata sui sintomi del paziente. La terapia di supporto può essere molto efficace e terapie specifiche sono in fase di studio. La ricerca scientifica però sta facendo enormi passi in avanti.



Secondo l’Oms, sono in fase di sviluppo più di 20 vaccini, nel mondo.

La Cina ha affermato che, da aprile, intende rendere disponibili per le emergenze e per la ricerca clinica i primi vaccini contro il nuovo coronavirus. Sono otto le istituzioni del Paese all’opera: gli scienziati cinesi stanno lavorando con cinque diversi approcci di ricerca allo sviluppo del vaccino per Covid-19 e questa ricerca sta procedendo con decisione. Molti vaccini sono nella fase di test sugli animali.

I ricercatori israeliani del Galilee Reasearch Istitute (Migal) hanno parlato di “risultati scientifici che potrebbero portare alla creazione in tempi rapidi di un vaccino contro il coronavirus”.

Anche nel resto del mondo, gli studi procedono e la politica investe sulla ricerca. Nel Regno Unito il primo ministro Boris Johnson ha annunciato un investimento da 46 milioni di sterline da impiegare nella ricerca, mentre negli Stati Uniti, la scorsa settimana, i colossi della farmaceutica hanno incontrato il presidente Usa Donald Trump e il suo vice Mike Pence. Tutti, da Pfizer a Johnson&Johnson e Inovio, hanno confermato che “presto avremo un vaccino”.

In Italia, Vo’ Euganeo è oggi il “laboratorio” per uno studio internazionale. In un maxi progetto europeo sono coinvolti Cineca, lo Spallanzani, Infn, il Politecnico e l’Università di Milano, la Federico II di Napoli, l’Università di Cagliari, l’associazione BigData. L’Italia e i medeci del nostro Paese sono, ancora una volta, in prima linea nella ricerca scientifica.



Quanto ai tempi, secondo l’Oms, “mediamente sono necessari 1-2 anni per arrivare alla fase finale di sviluppo di un vaccino, ma molto dipende dal momento in cui è disponibile la sequenza virale. Nel caso del SarsCov2 – afferma il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi – la sequenza del virus è stata subito resa disponibile dalla Cina e, dopo, il nuovo virus è stato anche isolato e sequenziato in Italia, con un’aggiunta di informazioni e conoscenze”. Ciò significa, sottolinea, “che si è iniziato a lavorare ad un vaccino molto presto ed ora si è già molto avanti, tanto che alcuni prototipi potrebbero arrivare alla fase dei test clinici sull’uomo entro pochi mesi“.