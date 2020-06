Scendono sotto i 20mila i malati di coronavirus in Italia con altri 1.1159 guariti nelle ultime 24 ore. Sono 122 i nuovi casi nell’ultima giornata (su 40.485 tamponi), l’aumento più basso dal 26 febbraio e, di conseguenza, anche l’andamento del contagio scende ai minimi, allo 0,04%. La maggior parte dei casi è stata registrata in Lombardia, con 62 nuovi positivi (il 50,8% dei nuovi contagi). A Bolzano e in sette regioni si registrano zero contagi: si tratta di Molise, Basilicata, Sardegna, Valle d’Aosta, Umbria, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. Cala anche il numero delle vittime: nelle ultime 24 ore se ne sono contate 18, il dato più basso dal 2 marzo che porta il totale delle vittime italiane della pandemia a 34.675.

Continua a diminuire anche la pressione sui reparti Covid: in terapia intensiva si trovano oggi 115 persone, 12 meno di lunedì. Sono invece ancora ricoverate con sintomi 1.853 persone, 185 meno di lunedì. In isolamento domiciliare rimangono in 17.605 (-867).

I dati totali in Italia

(Dati: Martedì 23 giugno)



• Totale Contagi: 238.833 (+122)*

• Attuali positivi: 19.573 (-1.064)*

• Guariti: 184.585 (+1.159)*

• Decessi: 34.675 (+18)*

• In terapia intensiva: 115 (-12)*

• In isolamento domiciliare: 17.605 (-867)*



• Ricoverati con sintomi: 1.853 (-185)*

* Variazioni rispetto al giorno precedente

I dati nelle Regioni

I 122 nuovi casi di positività sono 62 in Lombardia, 6 in Piemonte, 17 in Emilia Romagna, 3 in Veneto, 6 in Toscana, 4 in Liguria, 8 nel Lazio, 1 nelle Marche, 10 in Campania, 2 in Puglia, 1 nella provincia di Trento, 0 in Friuli Venezia Giulia, 0 in Abruzzo, 1 in Sicilia, 0 a Bolzano, 0 in Sardegna, 0 in Umbria, 0 in Valle d’Aosta, 1 in Calabria, 0 in Molise, 0 in Basilicata.

Le persone attualmente positive sono 12.903 in Lombardia, 1.870 in Piemonte, 1.089 in Emilia-Romagna, 564 in Veneto, 337 in Toscana, 255 in Liguria, 886 nel Lazio, 493 nelle Marche, 141 in Campania, 190 in Puglia, 51 nella Provincia autonoma di Trento, 71 in Friuli Venezia Giulia, 391 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 89 nella Provincia autonoma di Bolzano, 12 in Umbria, 15 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 8 in Basilicata.

Le vittime sono 6 in Lombardia, 4 in Piemonte, 2 in Lazio e Puglia e 1 rispettivamente Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Liguria. Nessuna vittima nelle altre regioni.