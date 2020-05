Calano ancora i positivi e i decessi da coronavirus in Italia. I dati delle ultime 24 ore sono i migliori dai primi di marzo, mentre aumentano i guariti e restano stabili i ricoverati in terapia intensiva.

Da domenica, sono 99 i morti, che portano il totale a 32.007. I nuovi casi positivi sono 451, per un totale di 225.886 persone che hanno contratto finora il virus in Italia e 66.553 attualmente positivi (-1.798 nelle ultime 24 ore). Risulta al minimo l’incidenza dei nuovi contagi: 1 caso su 80 tamponi.

Tra gli attualmente positivi, 749 sono in cura presso le terapie intensive (-13 pazienti rispetto a domenica) e 10.207 persone sono ricoverate con sintomi (-104). L’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

I nuovi guariti sono 2.150 per un totale di 127.326.

Anche in Lombardia, la regione più colpita, i dati sembrano essere incoraggianti con 24 decessi (un numero che non si registrava dal 29 febbraio) e 175 nuovi casi su 5.078 tamponi.

È sempre necessario specificare che i dati si riferiscono solo ai casi emersi rispetto ai tamponi effettuati. I numeri reali del contagio, secondo l’Oms, potrebbero essere ad oggi più di 6 milioni: si tratta di casi non emersi poiché asintomatici. I test sierologici ci diranno quanti hanno contratto il virus e sviluppato gli anticorpi.

I dati in Italia

• Attualmente positivi: 66.553 (-2,6%)*

• Casi totali: 225.886 (+0,2%)*

• Decessi: 32.007 (+0,3%)*

•Guariti: 127.326 (+1,7%)*

• In terapia intensiva: 749 (-1,7%)*

• Ricoverati con sintomi: 10.207 (-1%)*

• In isolamento domiciliare: 55-497 (-2,9%)*

* variazione rispetto al giorno precedente

I dati nelle Regioni

I casi attualmente positivi sono 27.073 in Lombardia, 9.874 in Piemonte, 5.525 in Emilia-Romagna, 4.004 in Veneto, 2.573 in Toscana, 2.339 in Liguria, 3.826 nel Lazio, 2.315 nelle Marche, 1.673 in Campania, 1.995 in Puglia, 248 nella Provincia autonoma di Trento, 1.539 in Sicilia, 621 in Friuli Venezia Giulia, 1.413 in Abruzzo, 307 nella Provincia autonoma di Bolzano, 77 in Umbria, 380 in Sardegna, 60 in Valle d’Aosta, 401 in Calabria, 217 in Molise e 93 in Basilicata.