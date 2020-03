Nel mondo

(Dati aggiornati all’8 marzo)



• Totale Contagi: 109.835 inclusi i guariti e i deceduti (80.699 in Cina)

• Guariti: 60.694 (45.235 in Cina)

• Decessi: 3.803 (2.986 in Cina)



In Italia

(Dati aggiornati all’8 marzo)



• Totale Contagi: 7.375

• Attualmente positivi: 6.387



• In isolamento domiciliare: 2.180

• Ricoverati con sintomi: 3.557

• In terapia intensica: 650



• Guariti: 622



• Decessi: 366

I dati nelle Regioni

(inclusi i decessi e i guariti)

Lombardia 4.189

Emilia Romagna 1.180

Veneto 670

Piemonte 360

Marche 272

Toscana 166

Campania 101

Lazio 87

Liguria 78

Friuli Venezia Giulia 57

Sicilia 53

Puglia 40

Umbria 26

Trento 23

Abruzzo 17

Molise 14

Sardegna 11

Valle d’Aosta 9

Calabria 9

Bolzano 9

Basilicata 4

Analizzando il dettaglio nelle regioni più colpite, la Lombardia conta 4.189 casi, di cui 399 sono i pazienti in terapia intensiva, 550 i guariti e 267 i deceduti. In Emilia Romagna salgono a 1.180 i casi di positività con 56 morti, 27 guariti, 75 in terapia intensiva. In Veneto i contagiati sono 670, con 18 morti, 29 guariti, 47 in terapia intensiva. In Piemonte sono 360 i contagiati, i deceduti sono 5 e 45 sono in terapia intensiva. Nelle Marche sono 272 i contagiati di cui 7 i morti.



I Numeri verdi

Numero nazionale: 1500

Numeri Verdi Regionali – clicca qui

Info: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Tutte le domande e le risposte sono consultabili qui.

Il Ministero ha anche stilato una lista di 10 consigli da seguire per evitare il contagio.

La mappa del contagio

La mappa mostra i numeri delle vittime e dei casi positivi al Covid-19, Paese per Paese, aggiornati quotidianamente. La mappa è stata ideata e viene gestita dalla Johns Hopkins University, iniziato da Lauren Gardner il 23 gennaio 2020.

Cosa accade in Italia



Il nuovo decreto del governo. Il decreto prevede la “chiusura” della Lombardia e di altre 14 province in Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche. Si tratta delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Il decreto prevede anche una serie di misure valide su tutto il territorio nazionale (leggi qui).



“Fermare l’esodo verso il sud”. Nella notte di sabato, prima che il decreto fosse firmato dal premier, in centinaia hanno preso d’assalto i treni di Milano e del nord, per raggiungere il centro sud. Si tratta in gran parte di lavoratori e studenti fuori sede. L’appello a fermare l’esodo e tornare nelle proprie case è unanime: dal premier al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha imposto, con un’ordinanza regionale, la quarantena di 14 giorni per tutti coloro che sono arrivati in Puglia dalle zone rosse, dal 7 marzo.



“No ad atteggiamenti superficiali. Serve grande attenzione e consapevolezza da parte di tutti”. Lo dice il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Arriva anche l’appello dei medici delle terapie intensive lombarde: “Interventi drastici o ci sarà una disastrosa calamità sanitaria”.

Protesta nelle carceri. S’infiamma la protesta negli istituti carcerari: tre detenuti sono morti a Modena, sequestrati e picchiati due agenti a Pavia. Scontri e rabbia anche a Frosinone e Palermo. A Napoli, in strada i parenti. Per il sindacato della polizia penitenziaria “chiedono provvedimenti contro il rischio dei contagi”. La rabbia è legata anche alle limitazioni dei contatti con i familiari.

Il segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti e il presidente del Piemonte Cirio hanno annunciato di essere positivi al test. Stanno bene e in solamento domiciliare.



Eventi annullati. Tutti i grandi eventi previsti nei mesi di marzo e aprile sono stati annullati o rinviati, come il Vinitaly di Verona, posticipato al mese di giugno, e il Bari Film Festival, previsto dal 21 al 28 marzo che è stato sospeso (ma non sono state rese note le nuove date). Nel ciclismo, sono state rinviate le gare Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico. Rischia anche il Giro d’Italia, previsto a maggio. Quanto allo sci, cancellate le finali di Coppa del mondo a Cortina. Il Salone del Mobile di Milano è stato posticipato a giugno.



Le misure del governo

Oltre al nuovo decreto che chiude la Lombardia ed altre 14 province e introduce nuove misure per il resto d’Italia, il Governo ha stanziato 7,5 miliardi di aiuti per le famiglie e imprese colpite. L’esecutivo ha anche rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari e ci sono molte possibilità che siano rinviate anche le elezioni amministrative di primavera.



Per le zone colpite è prevista la sospensione, fino al 30 aprile, delle bollette, della Rc auto, dei mutui e delle tasse; 50 milioni in più al Fondo per le Pmi; fino a 500 euro al mese per gli autonomi; un fondo da 350 milioni per chi esporta. Il governo inoltre sta studiando ammortizzatori in deroga per tutta Italia.

Cosa accade nel mondo

Con Cina, Italia e Corea del Sud in testa per numero di contagi, i Paesi coinvolti sono oltre 100.

La provincia dell’Hubei verso zero contagi: Pechino si prepara a togliere l’isolamento. Nel mondo è stata superata la quota dei 110mila contagiati, ma c’è un calo sensibile in Cina. Sono stati superati i mille contagi in Francia e Germania. Macron ha requisito l’intera produzione di mascherine mentre il ministero della Sanità ha identificato due focolai. Uno è a Balmane, un piccolo comune dell’Alta Savoia, dove anche il sindaco è stato contagiato. L’altro, molto più esteso, è nel dipartimento dell’Oise. Parigi, intanto, ha riaperto il Louvre.

Negli Stati Uniti salgono le vittime da coronavirus e 4 Stati hanno dichiarato lo stato di emergenza: California, Florida, New York e Washington.



L’Agenzia europea del farmaco ha creato una task force “per evitare carenza di fornitura di medicinali”.

Tasso mortalità al 3,4%. Secondo quanto ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul coronavirus: “A livello globale, circa il 3,4% dei casi di Covid-19 è esitato in morte. Per fare un confronto, l’influenza uccide meno dell’1% degli infetti”. “Ora, con più dati alla mano – ha ricordato – stiamo capendo di più di questo virus. Non è Sars, non è Mers e non è influenza. È un virus unico con caratteristiche uniche”.

Vaccini. Al momento non esiste un vaccino e non c’è nessun trattamento specifico per il Covid-19. Tuttavia, ora sono in corso studi clinici su terapie e sono in fase di sviluppo più di 20 vaccini. I colossi della farmaceutica, Pfizer, Johnson&Johnson e Inovio, hanno incontrato il presidente Usa Donald Trump e il suo vice Mike Pence. Tutti hanno confermato che “presto avremo un vaccino”, ma le stime degli esperti parlano di almeno un anno se non 18 mesi prima che una composto efficace possa vedere la luce. Vo’ Euganeo è oggi il “laboratorio” per uno studio internazionale.

Allarme economia

Per l’economia italiana, le perdite sono stimate tra 9 e 27 miliardi, con una diminuzione del pil nazionale compresa tra -1% e -3% nel primo e secondo trimestre 2020. Lusso, commercio e turismo sono i settori che stanno subendo i danni maggiori.



Per chi viaggia all’estero



La paura e la psicosi verso il virus e verso gli italiani contagiano il mondo.

L’ultima notizia arriva dale Maldive che hanno deciso di chiudere le porte a chi arriva dall’Italia.

La compagnia American Airlines ha annunciato lo stop dei voli per Milano fino al 24 aprile.



Gli Stati dove gli italiani non possono viaggiare sono al momento: Israele, Capo Verde, Giamaica, Giordania, Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Figi, Iraq, Kuwait, Libano, Madagascar, Seychelles e Turkmenistan, Tuvalu, Isole Cook. Questi Paesi hanno vietato l’ingresso agli italiani o a chi è stato in Italia nelle ultime due settimane. Per Mauritius il divieto riguarda solo chi proviene da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia, ma le autorità locali si riservano la facoltà di estendere il divieto anche agli altri italiani.

La Turchia ha sospeso tutti i collegamenti aerei con l’Italia.

Quarantena per 14 giorni per tutti gli italiani diretti in India, Cina, Taiwan, Ciad, Eritrea, Territori Palestinesi, Grenada, Tagikistan, Kazakhistan, Kirghizistan, Vietnam e Santa Lucia. La quarentena riguarda solo chi arriva da Lombardia e Veneto, in Romania, Hong Kong e Regno Unito.

Quasi tutti i paesi del mondo effettuano controlli sanitari all’ingresso nei confronti di cittadini italiani.

Vacanze sconsigliate. Francia, Spagna, Grecia, Turchia, Irlanda, Federazione Russa e Croazia sconsigliano ai loro cittadini di compiere vacanze o viaggi in Italia o nel Nord Italia.