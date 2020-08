Trent’anni dopo la fine del conflitto e le tante crisi che hanno dilaniato il Paese, il Libano torna a vivere i peggiori incubi della guerra civile. Prima un incendio con numerose esplosioni, poi la tremenda deflagrazione nella zona del porto hanno sconvolto la Capitale libanese con interi quartieri devastati, facciate di palazzi polverizzate e abitanti in fuga: il bilancio è finora di almeno 73 morti e oltre 3.700 feriti, ma è destinato sicuramente a crescere. L’esplosione – secondo alcuni testimoni – è stata udita fino a Cipro, a distanza di 200 chilometri.

Secondo la versione ufficiale riferita direttamente dal presidente del Libano, Michel Aoun, a provocarla sarebbe stato un incendio in un deposito nel porto dove erano immagazzinate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrate diversi anni fa da una nave.

Hanno negato qualunque coinvolgimento sia Israele che Hezbollah. Tuttavia, un filo rosso pare legare l’esplosione con l’autobomba che 15 anni fa (era il 14 febbraio del 2005) uccise Rafiq Hariri, la cui morte mise fine all’occupazione siriana del Libano e cambiò la storia del Paese. In questi giorni in Libano la tensione è molto alta perché venerdì il Tribunale speciale dell’Onu emetterà il verdetto per l’omicidio dell’ex ministro libanese. Il processo vede imputati quattro membri di Hezbollah con l’accusa di “complotto a fini terroristici e omicidio preterintenzionale”. Nel processo sono coinvolti anche la Siria e il movimento sciita di Hassan Nasrallah, alleato di Bashar al Assad alla cui influenza Hariri avrebbe voluto sottrarre il Libano. Fonti libanesi riportano che poco prima dell’esplosione e non lontano dal porto, l’ex primo ministro Saad Hariri (figlio di Rafiq) stava tenendo una serie di incontri con alti ufficiali, tra cui il Capo di stato maggiore. Ad ora, però, non esistono prove concrete di un collegamento tra le due esplosioni.



Al Jazeera ha riferito che una nave civile italiana, la Regina d’Oriente, attraccata vicino al luogo dell’esplosione, è stata totalmente distrutta dall’esplosione.

Le immagini dell’esplosione

😱Otro toma más cerca de la explosión en #Beirut #Libano Lamentable situación. pic.twitter.com/ehoGIhtSma — De Todo On Line (@on_todo) August 4, 2020

The governor of #Beirut just compared the explosion to Hiroshima and Nagasaki pic.twitter.com/1VuXtn7PDT — Muhammad Shayan🇵🇰 (@ShayanAshraf17) August 4, 2020