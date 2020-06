Roma riparte dalla cultura. Sei mesi di eventi tra teatro, cinema, festival e musica: RomaRama è il nuovo palinsesto degli eventi culturali voluto da Roma Capitale, presentato dalla sindaca Virginia Raggi e dal vicesindaco con delega alla Crescita Culturale Luca Bergamo. Il nuovo contenitore culturale sostituisce di fatto l’Estate Romana, ideata nel 1977 da Renato Nicolini, e si estende fino a dicembre, includendo i progetti vincitori dei 3 Bandi comunali che da quest’anno diventano triennali (Eureka, Estate Romana e Contemporaneamente Roma).

Il Teatro e i festival



A luglio riapre il Silvano Toti Globe Theatre diretto da Gigi Proietti a Villa Borghese. Torna anche la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, quest’anno ospitata nel nuovo set del Circo Massimo. Da settembre a novembre 2020, arriva la 35esima edizione del Romaeuropa Festival, diretto da Fabrizio Grifasi e presieduto da Monique Veaute, con danza, teatro, musica, nuovo circo, arti digitali e creazioni per l’infanzia. Torna anche la 15esima edizione di Short Theatre (4 – 13 settembre) che si terrà tra Mattatoio (La Pelanda), WeGil, Teatro Argentina, Teatro India, Spazi della città. Il festival dedicato ai linguaggi contemporanei del teatro, della danza, della musica e della performance, è ideato e realizzato da AREA06. Ha riaperto il Teatro Tor Bella Monaca che realizza una programmazione estiva fino al 3 agosto. Anche il Teatro Biblioteca Quarticciolo realizzerà incursioni di attività dal vivo nel Quartiere e nel Parco Alessandrino, come il Laboratorio “Cantiere Amleto” a cura di Giorgio Barberio Corsetti a “Fuori Programma” festival internazionale di danza a cura di Valentina Marini. Il Teatro di Roma offrirà una programmazione straordinaria di spettacoli, tra luglio e agosto: la stagione estiva si inaugura iI 2 luglio al Teatro Argentina (dove il 26 luglio Davide Enia porta in scena il suo lavoro “Maggio ‘43”) e al Teatro India verrà allestito un palco che permetterà il ritorno in scena di alcune produzioni e ospitalità della stagione teatrale interrotta dall’emergenza pandemica.

La Musica di Roma



Dal 1 luglio al 7 agosto a Villa Osio tornano gli appuntamenti estivi della Casa del Jazz che porterà sul palcoscenico il meglio del jazz italiano, con oltre 30 concerti. Ripartono anche i concerti nella Cavea all’aperto dell’Auditorium Parco della Musica: dopo l’annunciato Max Gazzè previsto per il 2, 3 e 4 luglio, Diodato, Alex Britti e Daniele Silvestri anche i Latte e i suoi Derivati il 5 luglio, tra le novità Le Vibrazioni il 12 luglio, l’Orchestraccia il 14, Irene Grandi il 22 luglio, Beatbox il 28 agosto e Mogol il 31 agosto. Grande novità per la Cavea la stagione dell’Accademia di Santa Cecilia: dal 9 luglio per celebrare i 250 anni dalla nascita di Beethoven, l’Accademia dedica al genio di Bonn 5 concerti nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Gli spazi museali e le mostre

Riapre il Macro con il Museo per l’Immaginazione Preventiva – EDITORIALE, la grande mostra con 50 opere di cui molte inedite che, dal 17 luglio al 27 settembre, apre con la direzione artistica di Luca Lo Pinto. In autunno poi il museo di via Nizza presenterà nuovi progetti speciali in un crescendo fino al 3 dicembre, quando prenderà ufficialmente il via Museo per l’Immaginazione Preventiva, il programma espositivo che evolverà fino alla fine del 2022. Dal 1° al 30 luglio riprende l’Estate al MAXXI con eventi dedicati a cinema, libri e teatro. Il programma riprenderà dal 10 settembre al 14 ottobre. Dopo l’estate verrà inaugurata anche la grande mostra The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces nel nuovo spazio espositivo dei Musei Capitolini, Villa Caffarelli. L’ultima settimana di ottobre ci sarà il grande ritorno a Palazzo delle Esposizioni della Quadriennale, quest’anno curata dalla direttrice artistica Sarah Cosulich con il curatore Stefano Collicelli Cagol. Dal 9 settembre al 12 dicembre arriva “Back to nature – arte contemporanea a Villa Borghese”: tra gli artisti coinvolti Mario Merz, Edoardo Tresoldi, Mimmo Paladino e Grazia Toderi. Grande novità per la fotografia con la Collezione Roma, curata da Francesco Zizola, in una esposizione prevista per metà ottobre al Mattatoio. Tra le novità per il 2021/22 è previsto anche il Museo delle periferie di Tor Bella Monaca con la cura di Giorgio de Finis.

Il Cinema

Dal 15 al 25 ottobre torna la Festa del Cinema di Roma, guidata da Antonio Monda, che animerà sia l’Auditorium Parco della Musica che tante sale cinematografiche in città.

Le Biblioteche

Da martedì 23 giugno diventano 15 in totale le Biblioteche del sistema bibliotecario romano aperte su appuntamento per i servizi di prestito e restituzione. Partirà nelle prossime settimane anche il nuovo servizio di biblioteca itinerante con le “navette”, mezzi attrezzati con libri, sedie e tavoli, che percorreranno le vie periferiche della Capitale.