Con il decreto del 18 dicembre, il governo ha diviso i giorni delle festività in due tipi, arancioni e rossi, con misure e restrizioni differenti, mentre l’Italia resterà tutta gialla lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre. Ecco una guida alle nuove regole anti-covid.

Cosa si può fare sempre

• Il coprifuoco è confermato dalle 22 alle 5. La notte di Capodanno durerà fino alle 7 di mattina.

• Ci si può spostare tra Regioni solo per motivi di lavoro, salute, necessità o per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione, o dove si vive “con una certa continuità e stabilità” e le persone che vivono abitualmente nella stessa casa possono ricongiungersi.

• Andare nei negozi che sono aperti è una giustificazione valida per spostarsi.

• Ci si può spostare una volta al giorno, dalle 5 alle 22, per fare una visita a una sola casa (di chiunque, amici o parenti) che si deve trovare nella propria regione.

• L’attività sportiva e motoria è sempre consentita purché individuale, all’aperto e rispettando le distanze.

• Le messe si svolgono regolarmente. La vigilia di Natale la Cei anticipa le funzioni in modo da consentire il rientro a casa per le 22. L’invito è di andare nella chiesa più vicina a casa e di portare con sé l’autocertificazione.

Visite e incontri

• La “deroga sulle visite” è stata annunciata venerdì e vale sia nei giorni rossi sia in quelli arancioni. Ci si può spostare al massimo in due, eventualmente accompagnati da minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti senza restrizioni di numero. Per la legge sulla privacy i cittadini non sono tenuti a indicare il nome delle persone che si incontrano. Nel modulo, scaricabile dal sito del ministero dell’Interno, bisogna però indicare l’indirizzo di partenza e arrivo.

Nei giorni di festa, una famiglia di quattro persone con due minori di 14 anni non può spostarsi, ma se vuole trascorrere il giorno di Natale con i nonni (non più di due) dovrà farli venire a casa loro.

Le misure nei giorni rossi

• Sono vietati tutti gli spostamenti, sia dentro che fuori dal proprio comune. Ci si può spostare solo per lavoro, salute o necessità e per andare in un’altra casa (massimo una al giorno), rispettando i limiti previsti. Si deve portare sempre con sé l’autocertificazione.

Le misure nei giorni arancioni

• Ci si può muovere liberamente all’interno del proprio comune, senza autocertificazione.

• Si può uscire dal proprio comune solo per lavoro, studio, necessità, salute, per fruire di un servizio come un negozio che rimane aperto se non c’è nella propria città o per la “deroga sulle visite”.

• Chi abita in un comune sotto ai 5.000 abitanti può muoversi entro un raggio di 30 chilometri, senza però andare in un capoluogo di provincia.

Bar e ristoranti

• Dal 24 dicembre, Bar e ristoranti sono sempre chiusi per il consumo sul posto. Il servizio d’asporto e le consegne a domicilio sono consentite fino alle 22. Nei giorni in rosso è consentito uscire fino alle 22 per ritirare cibo da asporto.

Negozi

• Quelli essenziali sono sempre aperti. Gli altri sono aperti nei giorni arancioni, chiusi nei giorni rossi.

Seconde case

• Si può andare solo nelle seconde case all’interno della propria regione, sempre, anche nei giorni rossi.

Alberghi e viaggi

• Gli hotel, gli agriturismi, i bed and breakfast sono aperti ma per raggiungerli ci si può spostare, nella propria regione, solo fino al 23 dicembre, dal 28 al 30 dicembre oppure il 4 gennaio, per poi tornare a casa quando si vuole, anche nei giorni di zona rossa. Negli alberghi il servizio di ristorazione, ma solo per chi pernotta, è sempre attivo ma il 31 dicembre dopo le 18 è previsto solo il servizio in camera.

• Si può andare all’estero per turismo o per ricongiungersi a familiari, ma al rientro in Italia sono obbligatori 14 giorni in quarantena. Per i viaggi in Italia valgono le regole sugli spostamenti.

Feste di Capodanno

Le feste e gli assembramenti di ogni genere sono vietati. È possibile soggiornare in un hotel seguendo le norme previste dalle linee guida.

(Foto copertina: Redcharlie – Unsplash)