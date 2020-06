Ripartono i festival estivi, dopo lo stop causato dell’emergenza sanitaria. In questo inizio d’estate 2020 post Covid, precauzione e sicurezza sono le parole d’ordine del graduale ritorno alla normalità. A fine giugno arriva l’Ischia Film Festival e a luglio il TaorminaFilmFest, mentre ricominciano le produzioni di film e serie tv, con tutto l’indotto, gli artisti e le maestranze, ferme da almeno 4 mesi. Aspettando Venezia, che conferma la Mostra dal 2 al 12 settembre, ecco le date dei festival in arrivo.

La diciottesima edizione dell’Ischia Film Festival è in programma sull’isola in una inedita versione ibrida, in parte online e in parte al chiaro di luna del Castello aragonese (con otto serate aperte al pubblico su prenotazione), dal 27 giugno al 4 luglio 2020. In programma, tre anteprime italiane e cinque europee.

Il TaorminaFilmFest debutterà in un’inedita edizione online, dall’11 al 19 luglio prossimi. il Film Fest presenterà una selezione di oltre 40 anteprime, tra opere prime e seconde, produzioni indipendenti e documentari. Ma la principale categoria competitiva sarà fruibile unicamente in sala, al Palazzo dei Congressi di Taormina, la piattaforma offrirà un palinsesto alternativo realizzato in post-produzione, ricco di documenti video, immagini di archivio, suggestive riprese emozionali e interventi di ospiti.

Il Matera Film Festival si terrà dal 17 al 19 settembre 2020 nella città dei Sassi. Le iscrizioni a questa prima edizione sono aperte: è possibile iscrivere opere di qualsiasi genere e nazionalità, girate in qualsiasi formato video, prodotte e completate dopo il 1° gennaio 2018. Le iscrizioni si chiuderanno il prossimo 10 agosto 2020. Il Festival si articola in tre sezioni competitive:

MFF LONG: Concorso Internazionale aperto ai lungometraggi di finzione;

MFF DOC: Concorso Internazionale aperto ai documentari;

MFF SHORT: Concorso Internazionale aperto ai cortometraggi.

Il festival, inizialmente previsto a giugno e poi rinviato a settembre, si terrà in una forma abbreviata e in una modalità che coinvolgerà sia i cinema e le piazze, sia la rete web, che proporrà in streaming parte del programma del festival.

Il Trento Film Festival è previsto tra il 27 agosto e il 2 settembre. Sono circa 100 i film selezionati, 26 in anteprima mondiale e 37 in anteprima italiana. La rassegna è in formato ibrido e per la prima volta prevede la presentazione del ricco programma cinematografico in città e in altri centri della provincia (con modalità in via di definizione, in base all’aggiornamento delle normative) e in streaming in tutta Italia.

Il Far East Film Festival torna ad Udine dal 26 giugno al 4 luglio 2020. Ogni anno, in nove giornate di proiezioni presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine (1200 posti), Far East Film offre la possibilità non solo di vedere i più grandi successi dell’Estremo Oriente, i film più popolari e più attesi, ma anche di seguire inedite retrospettive, di dialogare con i maggiori protagonisti delle cinematografie asiatiche e di assistere ogni pomeriggio ad un incontro a tema sulla realtà del cinema asiatico.

Il Saturnia Film Festival, in programma dal prossimo 29 luglio al 2 agosto, è un festival itinerante nato per unire cittadini, territori ed eccellenze culturali ed eno-gastronomiche, trasformando le piazze dei borghi più belli della Maremma in “Cinema sotto le Stelle”.

In Salento, la Festa del Cinema del Reale torna a Specchia (Lecce) dal 22 al 25 luglio. Cinema del reale è un progetto culturale ideato da Big Sur, Officina Visioni, Archivio del reale con la direzione artistica di Paolo Pisanelli. Accoglie generi differenti che spaziano dai film sperimentali, ai film-saggio; dai diari personali ai film di famiglia; dai grandi reportage alle inchieste storiche fino ai racconti frammentari.

La 56a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, oltre a mettere on line circa 40 film delle passate edizioni per l’iniziativa #iorestoacasa, andrà in scena dal 22 al 29 agosto.

Venerdì 26 giugno alle ore 21,30, sul piazzale Giorsetti di Roccabruna (Valle Maira, provincia di Cuneo), prende ufficialmente il via la quinta edizione del Cinecamper del “Nuovi Mondi” 2020, il festival in viaggio per la montagna ideato, curato e organizzato da Kosmoki. Un camper del 1979 che si trasforma in cinema viaggiante porta la magia del grande schermo in piccoli borghi di montagna, in 12 date fino a Ferragosto. Il film d’apertura è “Funne”, e l’elenco aggiornato completo della rassegna è visionabile sul sito www.nuovimondifestival.it o sulla pagina FaceBook del Nuovi Mondi Festival.

La Mostra di Venezia del Cinema 2020 è confermata e torna dal 2 al 12 settembre e i film in concorso verranno presentati ufficialmente a Roma.

Il calendario completo dei festival del 2020 è consultabile qui, sul sito dell’Associazione Festival Italiani di Cinema.