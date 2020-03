Dopo la psicosi e le troppe fake news e poi gli appelli alla calma, sul coronavirus cresce di nuovo la preoccupazione. I contagi aumentano, ma cresce anche il numero dei guariti che è oltre la metà dei contagiati: 60.694 su 109.835 casi nel mondo. In Cina il contagio sta rallentando fortemente, ma cresce ancora nel nostro Paese. In Italia i casi guariti e dimessi ora sono 622.

La mappa, ideata e gestita dalla Johns Hopkins University, mostra i numeri delle vittime e dei casi positivi al Covid-19, Paese per Paese, aggiornati quotidianamente.



Tasso mortalità al 3,2%. Secondo quanto ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul coronavirus: “A livello globale, circa il 3,2% dei casi di Covid-19 è esitato in morte. Per fare un confronto, l’influenza uccide meno dell’1% degli infetti”. “Ora, con più dati alla mano – ha ricordato – stiamo capendo di più di questo virus. Non è Sars, non è Mers e non è influenza. È un virus unico con caratteristiche uniche”.

Vaccini. Al momento non esiste un vaccino e non c’è nessun trattamento specifico per il Covid-19. Tuttavia, ora sono in corso studi clinici su terapie e sono in fase di sviluppo più di 20 vaccini. I colossi della farmaceutica, Pfizer, Johnson&Johnson e Inovio, hanno incontrato il presidente Usa Donald Trump e il suo vice Mike Pence. Tutti hanno confermato che “presto avremo un vaccino”, ma le stime degli esperti parlano di almeno un anno se non 18 mesi prima che una composto efficace possa vedere la luce.