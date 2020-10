Sono 13 mila le persone attualmente ricoverate in Francia per coronavirus, un numero che spaventa considerando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 41 mila nuovi casi di positività e 165 morti con 2.250 pazienti in terapia intensiva. Il quadro preoccupa sempre di più, tra ospedali saturi e personale insufficiente ad affrontare la seconda ondata. Il confinamento notturno è attualmente in vigore in 9 metropoli, compresa Parigi, ed è stato esteso al altri 54 dipartimenti dalla mezzanotte di oggi, ma il governo non esclude misure più drastiche compreso il confinamento totale. Le attuali restrizioni riguardano 46 milioni di persone. Il direttore generale degli Ospedali di Parigi, Martin Hirsch, ha dichiarato di ritenere “possibile” che la “seconda ondata” in Francia “sia peggio della prima”, sottolineando che la situazione è “temibile per tutti noi”.

I dati sono in continuo aumento in tutta Europa. In Spagna, il premier Pedro Sanchez ha annunciato in diretta tv che il numero reale di positivi supera i 3 milioni, il triplo dei dati ufficiali. Nel Paese i morti sono 34.521, mentre sono 15mila i nuovi casi emersi nell’ultima giornata. Il Regno Unito è il Paese con il maggior numero di decessi: 44.437, con oltre 800mila contagi totali, dei quali 21.242 sono stati registrati nell’ultima giornata. Chiude per 2 settimane il Galles. In allerta è anche la Polonia che diventa “zona rossa” e dove sarebbe in arrivo un semi lockdown, avendo registrato nelle ultime 24 ore 13.632 nuovi contagi da Covid e 153 morti. La Germania per il secondo giorno consecutivo sfonda il tetto degli 11mila casi. L’Olanda, dove un letto su due in terapia intensiva è già occupato da malati Covid, ha iniziato a trasferire i pazienti in Germania. I Paesi Bassi sono tra gli stati più colpiti dalla seconda ondata della pandemia, con circa 9.300 nuove infezioni in 24 ore registrate ieri.

Una buona notizia è in arrivo invece dalla Germania: secondo il quotidiano Build, il vaccino della Biontech di Magonza sarà pronto entro la fine dell’anno con le prime dosi che potrebbero essere distribuite all’inizio del 2021.