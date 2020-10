Il premier Giuseppe Conte ha firmato ieri il nuovo Dpcm, in vigore da oggi, lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre. L’Italia entra in semi-lockdown per un mese: si fermano alle 18 bar, locali e ristoranti, ma restano aperti la domenica. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente. Nessuna novità sui centri commerciali e didattica a distanza alle scuole superiori almeno al 75 per cento. Si potranno svolgere i concorsi pubblici e privati. Non è previsto il divieto di spostamento tra le regioni, ma “si raccomanda fortemente di non spostarsi” con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Stop alle attività di palestre, piscine, impianti sciistici, centri natatori, centri benessere, centri termali, “fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”. Per tutti gli eventi sportivi è prevista l’assenza del pubblico. Il Dpcm sospende cinema e teatri e restano chiuse le discoteche. La raccomandazione, non il divieto, è di non ricevere persone in casa. Sono sospese tutte le feste, anche dopo le celebrazioni civili o religiose, le sale bingo e i parchi divertimento. “Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi”. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale. Sono vietati i cortei, ma ok ai sit-in “purché vengano rispettate le distanze di sicurezza”.