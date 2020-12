Tredici tracce per una benefit compilation a supporto della campagna “Nessuna da sola” promossa dal collettivo transfemminista Ombre Rosse: Witches Are Back presenta il secondo volume di “Red Shadows”, disponibile dal 15 dicembre qui, su Bandcamp. Il progetto ha l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare le sexworkers che lavorano in Italia, in questo momento in gravi situazioni di indigenza a causa dell’emergenza coronavirus. A “Red Shadows” hanno preso parte 19 artisti italiani ed internazionali e l’attivista Doublewhy, che ha realizzato le grafiche per le shopper bags e i gadget.

In questa intervista, Valentine aka Fluida Wolf del collettivo Ombre Rosse ci ha raccontato cosa significa essere una sex worker in questi mesi di pandemia e ciò che la rete di “Nessuna da sola” sta facendo da mesi. I fondi raccolti sono stati gestiti dal “Comitato per i diritti civili delle prostitute” fondato nel 1982 da Pia Covre e Carla Corso, che ha distribuito le donazioni (e continua a farlo), attraverso le unità di strada presenti sul territorio, come il “Mit – Movimento Identità Transessuale”. Il denaro raccolto con la campagna di crowfunding e il primo volume di “Red Shadows”, circa 21mila euro, è servito ad acquistare pacchi alimentari e generi di prima necessità, farmaci e presidi sanitari, a sostenere il pagamento di utenze e affitti.

A “Red Shadows – Volume 2″ hanno partecipato Ixindamix, che da 30 anni crea pietre miliari della cultura rave, e personalità della scena underground e queer come Produkkt, Anna Bolena, Lady Maru, Suit Kei, Impy, Yva e The Toy George.

Clicca qui per acquistare “Red Shadows – Volume 2” e sostenere la campagna “Nessuna da sola”.