Mercoledì 15 luglio alle ore 18.00 in piazza Ganganelli, si alza il sipario sul Futuro Fantastico di Santarcangelo Festival 2050: 50esima edizione del Festival che dal 1971 porta a Santarcangelo di Romagna (RN) il meglio della scena contemporanea italiana e mondiale. Quest’anno è in una veste “pandemica”: si comincia in piazza con l’intervento di Jooklo Duo (il sax di Virginia Genta e la batteria David Vanzan) per poi attraversare i luoghi all’aperto della città fino a domenica 19 luglio.

In programma, come ogni anno, tanto teatro, danza, musica e cinema.

Il programma del festival



Sans Soleil – visioni rare e non identificate – è la programmazione cinematografica per il grande schermo allestito in Piazza Ganganelli realizzata da Filmmaker festival: ogni sera dalle ore 21.30 in poi. Bisonte è un mini festival di musica dal vivo dedicato alle etichette italiane indipendenti. Tra gli ospiti, Ruben Camillas, Pierpaolo Capovilla, fondatore dei One Dimensional Man e del Teatro degli Orrori, Plutos, Cesare Malfatti, fondatore dei La Crus.



Per il teatro, Davide Enia presenta “L’Abisso”, Premio Ubu 2019; Identità e genere sono invece al centro de “La Mappa del Cuore di Lea Melandri” di Ateliersi con Fiorenza Menni, Andrea Mochi Sismondi e la cantante Francesca Pizzo. Per la danza, Virgilio Sieni guida “Quattro lezioni sul corpo politico e la cura della distanza”. La coreografa e danzatrice Paola Bianchi porta ENERGHEIA [unplugged] e Masque con Luce porta al festival NELLOSPAZIO.

Santarcangelo 2050 è anche incontri e performance, con Katia Giuliani, il collettivo spagnolo El Conde De Torrefiel, Roberto Scappin e Paola Vannoni. Il programma completo del festival è on line qui.

Come partecipare. I biglietti per gli appuntamenti in programma, le cui vendite online sono state aperte lo scorso 1 luglio, sono al momento esauriti. Ogni giorno dalle ore 10.00, presso la biglietteria in Piazza Ganganelli, saranno rimessi in vendita gli ultimi posti rimasti disponibili in base ai calcoli sulle capienze. Grazie alla sinergia con il canale Lepida TV della Regione Emilia-Romagna, alcuni spettacoli saranno trasmessi in differita nelle serate dal 15 al 19 luglio sia sul canale 118 della Regione che in streaming su emiliaromagnacreativa.it e lepida.tv.

Info: www.santarcangelofestival.com