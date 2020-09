È dall’agosto del 2019 che l’Italia ha vietato le pubblicità dal gioco d’azzardo e dalle scommesse. Un divieto che rientra nelle norme del Decreto Dignità, approvato nel luglio 2018 e che proprio dalla scorsa estate ha iniziato a produrre i primi, fondamentali effetti. Come è noto il Decreto inserisce il divieto su ogni forma e tipologia di pubblicità, sia essa diretta sia essa indiretta, su giochi e scommesse a vincita in denaro. La bandisce, inoltre, su ogni mezzo di comunicazione, sia online sia offline. Col Decreto è stato poi creato un apposito fondo per il contrasto del gioco d’azzardo patologico (GAP), voluto dall’allora Esecutivo a trazione grillo-leghista. In sintesi, ci sono dei punti chiave con cui è possibile “leggere” il Decreto, tra i capisaldi del Movimento Cinque Stelle. Quali sono?

Tutte le società di gioco, bookmaker e casinò online, non possono più sponsorizzare le squadre italiane di calcio, anzitutto. Subito dopo addio ai cartelloni pubblicitari sull’azzardo a bordo campo e negli sport. Stop anche agli intermezzi pubblicitari tra primo e secondo tempo. Veto anche sui messaggi che invitano a scommettere live. Inoltre TV, Pay Tv, giornali e riviste hanno messo alla berlina tutti i bookmaker.

Altresì vengono vietate le comunicazioni a fini commerciali via mail, cancellate migliaia di pagine e gruppi di “influencer” che pubblicizzavano in maniera diretta i siti di scommesse e tutto il modo in cui i brand d’azzardo comunicheranno d’ora in poi coi clienti, veri o potenziali, è drasticamente mutato. Nel mentre, con questo radicale cambiamento di prospettive, molti hanno cominciato a trovare altre alternative.

Per non rischiare nulla, molti giocatori hanno scelto le slot machine gratis online. Come emerge dai dati sui motori di ricerca come Google Trends, questa particolare tipologia di slot ha aumentato via via il suo appeal tra il 2018 e il 2019, arrivando ad un inaspettato picco di ricerche nell’ultimo mese di settembre. La parola chiave risulta ricercatissima in contesti come il Friuli-Venezia Giulia (100%), Liguria (76%), Piemonte (63%), Veneto e Abruzzo (55 e 49% rispettivamente). Tra le parole correlate più ricercate spicca “giochi gratis slot machine senza scaricare”: molti utenti apprezzano le slot gratis online proprio per l’inesistenza di software da scaricare sul pc.

Quali sono stati, tornando al Decreto Dignità, i primi effetti?

Uno studio, condotto ad un anno dall’introduzione della nuova normativa, e condotto da Enders Analysis ha mostrato che questo divieto ha condotto alla riduzione del 97% della quantità di annunci televisivi di gioco d’azzardo per i ragazzi di età compresa tra i 4 e i 17 anni. Più nel dettaglio l’analisi rivela che dal fischio d’inizio al fischio finale la quantità di annunci relativi ai giochi a distanza visualizzati da giovani è diminuita del 70%.

Inoltre, il medesimo divieto è stato voluto anche in Gran Bretagna: qui si è disposta una limitazione per la trasmissione degli spot pubblicitari. Cosa che ha portato il massimo organismo del gaming british, il Betting and Gaming Council a varare un nuovo codice di condotta per la sponsorizzazione e la pubblicità. L’intento è quello di migliorare gli standard. Il presidente del BGC Micahel Dugher si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti, soprattutto perché il nuovo codice ha eliminato il pericolo di esposizione per i minori.

Inoltre il presidente ha voluto esortare il governo centrale affinché dia piena disponibilità alla collaborazione per la lotta agli operatori del mercato illegale, quei soggetti che cioè non hanno alcun interesse nel gioco d’azzardo e nella protezione dei clienti: “La revisione delle norme sul gambling fornirà anche ulteriori opportunità per migliorare gli standard e non vediamo l’ora di lavorare con il governo su questo” – ha concluso.