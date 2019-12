Dove aspettare l’alba del nuovo anno, ballando e ascoltando buona musica? Anche quest’anno l’offerta tra party, festival ed eventi è ricca, in Italia come nelle grandi capitali d’Europa. La scena elettronica, techno e house è come sempre quella più interessante, con i nomi più o meno celebri del clubbing internazionale. Ma non solo. Ecco la nostra selezione degli eventi e i nostri consigli su dove andare e cosa scegliere per questo Capodanno 2020.

Roma

Anche quest’anno, si conferma Capitale della notte più lunga dell’anno.

24 ore di Festa animeranno il centro della città. La quarta edizione de La Festa di Roma sarà tra il Circo Massimo e via dei Fori Imperiali, ad ingresso libero. L’evento voluto dal Comune di Roma accoglierà l’anno nuovo con Carmen Consoli, il dj set di Skin, Ascanio Celestini, Priestess e oltre 1.000 artisti.

Cosmo Festival torna nei quattro padiglioni dell’Eur: Spazio 900 – Room 26 e Salone delle Fontane. In line up: Anfisa Letyago, Chris Liebing, Charlotte de Witte, Ilario Alicante, Kobosil, Luciano, Marco Faraone, Tale Of Us, Marika Rossa, 999999999, Paula Temple, AnD, T7.

Finis. Capodanno al Museo è la proposta che saluta l’esperienza di Giorgio de Finis al timone del Macro, con un festone per San Silvestro. In line up: l’Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico Melozzi, Populous, Rachele Bastreghi, Alex Braga, Mina & Bryte, Emmanuelle, L.O.A.L. [Mike Watson + Simone Bertugno], Plan 9 + iqbit + J.Frank, Karima 2G, K.Y.D.E + Kapola. Il tutto, rigorosamente, ad ingresso gratuito.

La crew del Goa Club porta l’esperienza dell’Hotel Butterfly lungo la Cassia, verso Villa Veietana. Nei quattro floor previsti, saliranno in consolle: dj Red, Adiel, Domenico Rosa, GNMR, Lunatik, Marcolino, Fabrizio Sala, Zero, Orli, Randaru, Sofiget, Marco G. e Mr.Kite, Marco Moreggia.

Il Capodanno delle Meraviglie è il party con cui Largo Venue dà il benvenuto al 2020. La selezione musicale spazierà tra suoni indie, brit, 80s&90s, pop e new rock, con Fabio Luzietti, Tompi e Paconazim.

No Sense of Place porta in consolle allo Zoobar il suo Nye Party Vol.3, con Babylon Joke vs Maskk, Lady Maru, Impy, Dj Kilfa, Frank Blake, Tomz.Db, Evol Djs.

Capodanno Techno Gender Fluid è quello di Nostri i corpi nostre le città a Spin Time Labs: (meno) 7 piani da esplorare sparsi per il palazzo, in 9 palchi (bagni compresi) più un sotterraneo finora inesplorato per un After fino a mezzogiorno. In line up: Iwanda Sbelletti, Industria Indipendente, St.RoboT, Oxido, Ines Felicienne Cuccu, Ida M. Ricci, Aloha streetart, FLAG Duluoz, Gianni Chelli, Salvo Errori, El Pinche Perro, Walter Drop, Nina Agrado.

Tre crew, Rock’n’Yolk, L-Ektrica e WoooW hanno unito le forze creando un format speciale: DOT. Per la notte di Capodanno si ritroveranno al Mediterraneo del Maxxi, con Jolly Mare in consolle.

Smash e Fabrique du Cinema salutano il nuovo anno all’Ex Caserma di Via Guido Reni. Solo su prevendita.

Anarchy in the Club accoglie il 2020 al Coropuna, con Hugo Sanchez, Pierpaniko e Lola Kola.

Lo storico party lgbtq di Muccassassina, come di consueto al Qube di via di Portonaccio, presenta la lunga festa dal titolo “Les Folies” e HustlaBall Berlin (al primo piano), con tutto il cast e i resident dj in consolle.

Milano

Discosizer saluta il 2020 con Francesco Del Garda, Spacetravel e i componenti della famiglia Discosizer: Luca Stroppa, Camilla Gligorov, Psycho Mind Transmission, Nicola Mazzetti, Samantha e Turistas, il duo composto da Dove Quiete e Kakofonico.

New Year’s Rave: il Tunnel Club festeggia il nuovo anno con i resident Bugsy e DJLMP.

Amnesia Milano, per la notte di NYE, ospiterà Marco Faraone + Neverdogs.

Happy Ending: il Capodanno al Magnolia propone balli sfrenati fino alla prima alba del nuovo anno.

Capodanno For Future: il Comune di Milano saluta in piazza Duomo il 2020, tra buoni propositi green e Myss Keta, Lo Stato Sociale e Coma_Cose.

Leoncadanno 2020: 4 sale, 4 sound diversi dal dub alla jungle, passando per il reggae e la disco, è il Capodanno del Leoncavallo.

A Space Odissey è il Capodanno lgbtq al Q Club, nato dalla collaborazione tra le 4 crew: Escandalo, Ragazza Milano, Glitter e La Foret.

Bologna

Galactica Festival giunge per il secondo anno in città, guidata dal collettivo Uncode. C’è Joseph Capriati, ambasciatore italiano nel mondo con la sua techno catastrofica, ma anche Charlotte de Witte e Ellen Allien.

Il Capodanno del Link sarà un party all stars insieme a TimeShift Bologna, LED X e tanti altri.

Il dj set di M¥SS KETA sarà protagonista del Capodanno al DumBO.

Al Cassero, sede storica di Arcigay, gli staff di Trash For Free, Pussy Galore, We Play , Vakk-a, ME GUSTA Bologna e In Nome Del Pop Italiano si uniscono tra performance queer, vogueing, animazioni.

Torino

Shout, Over e Onum si uniscono per festeggiare il nuovo anno: 12 ore no stop per il Capodanno ad Audiodrome.

We Play The Music We Love è il Capodanno di Azimut Club, per chi vuole iniziare l’anno nuovo con la musica elettronica.

Firenze

Formatosi a Detroit, Seth Troxler è il protagonista del Capodanno 2020 al Tenax.

Tropical Animals New Year’s Eve è invece l’ultima notte tra un mix di colori, forme e suoni, al Combo Social Club.

Napoli

Basic NYE 2020 è il Capodanno a Pozzuoli con il set all night long di Gigi Testa e la crew di Round, con Adapter, Deep Brothers e Gianni Cuomo.

Monopoli

Sound Department Ascolti saluta il 2020 alla Masseria Del Turco di Monopoli (Bari): 12 ore no stop con Rebekah, AnD, Zeitmaschine, Luciano Esse, Spilo B2B Sergio Caroli, Backlogs B2B X.Ception e molti altri.

Lecce

Il Capodanno Tropicale arriva al Womb di Cavallino (Lecce). Sembrerà di stare in Messico, su una spiaggia della Giamaica o nel peggior bar di Caracas ballando a ritmo della cumbia elettronica, dell’electro, della drum’n’bass, del reggae, della techno, dell’underground music. Nella sala Garden i djs saranno Dj Dubin – DJ WAR – ManuFunk – Federico Primiceri accompagnati dai ritmi di Dema, dalla tromba di Luigi Miacola aka the Navigator e dalla voce di Miss Mykela il tutto mixato in dub da No Finger Nails. Nella Bunker, un privè speciale in cui i djs saranno Sorge – Scienza – Erroi – DjTrack.