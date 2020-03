Il turismo medicale vive da alcuni anni un vero e proprio boom. Merito di cliniche altamente specializzate che operano con prezzi popolari, finalmente, alla portata di tutti. 60 mila italiani ogni anno scelgono la Croazia per la cura dei propri denti.

Il Paese è una delle destinazioni privilegiate in Europa: le cliniche croate offrono la più alta qualità dei servizi odontoiatrici e pacchetti all inclusive che, a costi agevolati, includono l’organizzazione dell’alloggio, del trasporto, il personale medico sempre disponibile e tutto ciò di cui il paziente necessita. Una soluzione ideale per curarsi viaggiando: il turismo medicale e dentale permette infatti di conciliare le cure mediche con la vacanza in un Paese dalla bellezza e dalle ricchezze culturali, storiche e paesaggistiche uniche. La Croazia, da molti anni ormai, è una delle mete privilegiate dai turisti di tutta Europa e del mondo, grazie al mare cristallino e alle sue città, borghi e siti che meritano di essere conosciuti e amati.

Perché curarsi in Croazia? Nel Paese operano dentisti croati che lavorano con tecnologie all’avanguardia in linea con le tendenze globali. Il costo degli interventi è fino al 70% inferiore rispetto all’Italia ed è anche possibile detrarre l’iva sui lavori dentali fino al 19%.

Gli studi dentistici croati sono moderni e dotati di laboratori odontotecnici e centri diagnostici. Gli standard medici sono elevati e, particolare non da poco, la maggior parte dei dentisti croati parla la lingua italiana.

Come scegliere la clinica

Le cliniche in Croazia sono tante e non è facile orientarsi nella scelta per la cura dei propri denti. Il portale Quale Dentista è nato per aiutare i pazienti nella scelta delle migliori strutture. Il Sito offre più di di 200 cliniche dentali e 500 dentisti, con le recensioni e le testimonianze dei pazienti.

Il portale gestisce anche l’agenzia per i viaggi che organizza e coordina tutti i servizi inclusi: dal trasporto all’alloggio, dall’assistenza alla scelta delle cliniche più adatte alle proprie esigenze e necessità. Adriatic Health & Care è il marchio del gruppo. Lo staff è sempre disponibile nel supportare ogni richiesta del paziente.

Sul portale Quale Dentista, ognuno può confrontare i prezzi e i servizi proposti, può monitorare e seguire i vari centri diagnostici, potendo scegliere così chi propone la tecnologia più innovativa e moderna, i migliori standard dentali, i partner esteri.

In 10 anni di attività nel turismo medico in Croazia, oltre 10.000 pazienti italiani hanno scelto la Crozia, attraverso il portale Quale Dentista, uno strumento sempre più utile e consultato per chi vuole curare, bene, i propri denti.

