Sarà una Festa pubblica e ad ingresso libero con performance, concerti, installazioni e spettacoli di luce, molti dei quali creati appositamente per il Capodanno di Roma.

Dalla sera del 31 dicembre a quella del 1° gennaio 2020, la Capitale festeggerà il nuovo anno con un’ode alla bellezza e vitalità del nostro Pianeta. La quarta edizione de La Festa di Roma si svolgerà nella grande area pedonalizzata tra Isola Tiberina, Giardino degli Aranci, Circo Massimo, Bocca della Verità e Via Petroselli e ospiterà 5 ecosistemi da esplorare, ognuno con la propria “biodiversità artistica”: il mondo del ghiaccio e dell’acqua dolce, il mondo colorato delle praterie e dei pascoli, il mondo dei deserti, il mondo dei boschi, delle foreste e delle giungle, il mondo del mare. La grande manifestazione, promossa dal Comune di Roma – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata da Zetèma, coinvolgerà oltre 1.000 artisti in più di 24 ore.

La notte al Circo Massimo

La Festa di Roma 2020 prenderà il via il 31 dicembre alle 21 al Circo Massimo con Ascanio Celestini che racconterà una favola inedita sul tema della Terra. Con lui sul palco salirà la Rustica X Band diretta da Pasquale Innarella. Dalle 22 da Alicante la compagnia Aerial Strada animerà la festa con uno spettacolo inedito in Italia: Sylphes, con figure mitologiche che viaggeranno tra cielo e terra accompagnati dalle musiche della PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble. Alle 22.55, la cantantessa Carmen Consoli salirà poi sul palco per interpretare alcuni dei suoi brani più amati. Dopo il countdown per la mezzanotte e lo spettacolo pirotecnico, alle 00.10 sarà la volta di Priestess, la sacerdotessa della musica urban che si sta affermando nel mondo del rap e che ha dedicato a nomi di donne famose la maggior parte dei suoi pezzi. Alle 00.30, partirà il dj Set di Skin, leader degli Skunk Anansie e icona pop rock che – dal centro del Circo Massimo, come in un ideale centro della Terra – proporrà fino alle 2.30 della notte una miscela di suoni tech/house ed electro. A chiudere l’evento, fino alle 3, sarà la dj romana Lady Coco.



A partire dalla mezzanotte, per proseguire fino alla sera del primo gennaio, Piazza Bocca della Verità sarà animata dalle due installazioni, Façade e Spider Circus, realizzate ad hoc per la Festa di Roma dagli artisti francesi di Groupe Laps con grandi ragni di luce che si muoveranno interagendo con omini di luce che cammineranno e si arrampicheranno sull’altezza del Palazzo dello Sviluppo Economico.

1° Gennaio ai Fori Imperiali

La mattina del 1° gennaio sarà dedicata alla conoscenza del territorio con il progetto “Augurale – Rituale d’inizio per il 2020” a cura delle Biblioteche Di Roma e di Leonardo Delogu e Valerio Sirna, fondatori del progetto di ricerca Dom_. Sarà una camminata artistica per adulti e bambini lunga 21 Km, in collaborazione con una comunità di artisti, architetti, fotografi e performer. Si partirà da Tor Bella Monaca andando verso i luoghi della Festa di Roma, incrociando nel percorso la Biblioteca G. Rodari (h 10.30), la Biblioteca Il Quarticciolo (h 12), e la Biblioteca G. Mameli (h 14.30).

Dalle prime ore del pomeriggio del 1° gennaio la Festa si sposterà tra Piazza dell’Emporio, Ponte Fabricio, Giardino degli Aranci e Piazza Bocca delle Verità con interventi artistici di importanti compagnie internazionali e 18 installazioni site specific realizzate in esclusiva per la manifestazione, che consentiranno agli spettatori di immergersi nel percorso pensato per la giornata, muovendosi attraverso i cinque ambienti immersivi: il mondo del ghiaccio e dell’acqua dolce / il mondo colorato dei pascoli e delle praterie / il mondo dei deserti / il mondo delle giungle, delle foreste e dei boschi / il mondo del mare.

Saranno molteplici anche gli interventi artistici che prevederanno il coinvolgimento diretto dei cittadini, sia all’interno delle singole performance che mediante specifiche call.

Un ruolo importante all’interno della Festa sarà quello delle parate che, attraversando più ambienti, avranno il compito di ricordare poeticamente agli spettatori che gli ecosistemi si toccano e si contaminano e che è nella contaminazione degli elementi che la Terra diventa più forte e sprigiona ancora più bellezza.

Tra le istituzioni culturali che parteciperanno alla Festa di Roma, la Fondazione Romaeuropa porterà sul Lungotevere Aventino, dalle 15.15 alle 19.45, la performance di danza acrobatica sulla scultura creata dall’artista Vincent Lamouroux, che traduce simbolicamente i ghiacciai. Romaeuropa sarà presente anche con la “Parata Tiberina degli Inizi” diretta dall’artista Andreco, con Nèle Azvedo e le sue famose statue di ghiaccio al Giardino degli Aranci e con i due designer Alisa e José Sanchez che porteranno l’installazione interattiva Bloom Games che consentirà ai visitatori di partecipare a un gigantesco gioco di costruzioni, con 2.800 pezzi di plastica riciclata, creando installazioni uniche e irripetibili di ispirazione vegetale e floreale.

Alla Festa prenderanno parte anche decine di artisti, acrobati, performer e musicisti proposti dalle istituzioni culturali della città, come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro di Roma, Palazzo delle Esposizioni, Mattatoio, Casa del Cinema, Fondazione Cinema per Roma CityFest, Fondazione Musica per Roma, Auditorium Parco della Musica – Roma Casa del Jazz, Teatro dell’Opera, Biblioteche Di Roma, SIAE e Acea.

Quest’anno la regia e il coordinamento artistico della Festa di Roma 2020 sono a cura di Fabrizio Arcuri, Claudia Sorace e Francesca Macrì.

