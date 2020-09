Si alza il sipario sulla Mostra del Cinema al tempo del Covid. Venezia 77 riparte dal 2 al 12 settembre, con imponenti misure anti virus, tra mascherine in sala, protocolli di sicurezza e distanziamento obbligato. La Mostra veneziana è la prima coraggiosa riapertura nel mondo dei grandi festival. In concorso ci sono 18 opere, per un totale di 59 film e 15 corti, con una forte presenza di cinema al femminile e tanta italianità.

Non sarà affatto un’edizione autarchica – assicura il direttore artistico Alberto Barbera – anche se in gara ci sono ben quattro italiani e se proprio un film italiano, ‘Lacci’ di Daniele Luchetti (fuori concorso e con un supercast) consegna l’apertura al cinema nazionale, che da anni non aveva questa visibilità fin dalla prima serata. E il primo red carpet sarà proprio loro: Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini.

Le quattro opere italiane in concorso sono ‘PadreNostro’ di Claudio Noce con Piefrancesco Favino, ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi, ‘Miss Marx’ di Susanna Nicchiareli, ‘Le Sorelle Macaluso’ di Emma Dante. Ad Anna Foglietta il compito di fare gli onori di casa, anche nella serata di chiusura, il 12 settembre.

Grande assente il cinema hollywoodiano, niente majors ma, in compenso, tanto cinema europeo e comunque in arrivo da Paesi esteri. A presiedere la Giuria internazionale del Concorso, l’attrice e produttrice Cate Blanchett e a un’altra donna internazionale importante va il secondo Leone alla carriera: dall’Oriente, Ann Hui.

Pedro Almodóvar arriva a Venezia con il Leone alla carriera Tilda Swinton, protagonista del suo ultimo film breve.

Tra gli italiani nelle altre sezioni, l’unico in concorso alla Settimana della Critica è ‘Non odiare’ di Mauro Mancini con Alessandro Gassmann. Luca Guadagnino presenta il documentario dedicato alla storia di Salvatore Ferragamo nel cinema e un suo corto girato durante il lockdown. Tanti i titoli nazionali dalle Giornate degli Autori e c’è molta attesa per ‘Assandira’ di Salvatore Mereu, ‘Nowhere special’ di Uberto Pasolini e due esordienti ‘speciali’ come Pietro Castellitto con ‘I predatori’, suo esordio alla regia, e Jasmine Trinca con il corto ‘Being My Mom’.

Tornando al concorso e al cinema internazionale, sono attesi al Lido Amos Gitai, Mona Fastvold, Julia von Heinz, Andrej Koncalovskij.

I temi al centro del festival spaziano dal femminile – tra amori e discriminazione di genere – alla violenza neonazista, gli anni di piombo, la crisi non solo economica del mondo verso la visione di futuro inquietante e fantascientifico. In chiusura un’altra opera made in Italy: Stefano Mordini firma ‘Lasciami andare’, un noir sentimentale interpretato da Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Antonia Truppo.