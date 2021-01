Dopo l’incredibile assalto al Congresso da parte dei supporter di Donald Trump, la Camera e il Senato Usa hanno bocciato tutti i ricorsi del presidente e hanno certificato l’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. Donald Trump continua ad accusare il rivale di brogli elettorali, non supportati però da prove, ma assicura: “Non sono d’accordo, ma ci sarà una transizione ordinata”. Il presidente uscente tuttavia non si arrende e annuncia: “Ho sempre detto che continueremo la nostra lotta per assicurare che solo i voti legali contino”. La battaglia continua anche sul fronte dei social. Facebook ha deciso di bloccare il profilo di Trump fino alla fine del mandato.



In queste ore Washington è in stato d’emergenza, che continuerà fino al 21 gennaio, e alla Casa Bianca è sempre più insistente la voce di una ipotesi di rimozione immediata di Donald Trump, in nome del 25° Emendamento della Costituzione che prevede che il vicepresidente prenda i poteri nel caso il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico. A differenza dell’impeachment, dunque, consente di rimuovere il presidente senza che sia necessario elevare accuse precise.

Il prossimo 20 gennaio, Biden giurerà da presidente, insieme alla sua vice Kamala Harris.