Dopo la lunga pausa dovuta alle misure anti coronavirus, riparte il turismo in Italia. Carrani Tour – Gray Line I Love Rome, marchio italiano storico per il turismo ricettivo, lancia il progetto Safe Travels, il primo timbro – protocollo globale per l’igiene e la salute, per poter viaggiare sicuri in Italia. Safe Travels garantisce una serie di misure fondamentali per combattere la diffusione del virus, in linea con le indicazioni governative. Tra le misure adottate ci sono le maschere di sicurezza indossate da accompagantori e guide Carrani – Gray Line e quelle distribuite gratuitamente ai clienti (per chi non le avesse), il mantenimento delle distanze di sicurezza, l’igienizzazione dei mezzi di trasporto prima di ogni tour, soluzioni tecnologiche come le esperienze touch-free per ridurre al minimo ogni contatto fisico. In questo video, le linee guida per scoprire l’Italia in sicurezza.