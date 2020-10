Qualità degli interventi, risparmio e professionalità: sono le parole d’ordine per le quali, ogni anno, migliaia di italiani scelgono di andare a curarsi all’estero e in particolare in Europa dell’Est. Le ragioni non sono soltanto di natura economica: al grande risparmio nei costi si affianca la qualità di cliniche che oggi competono con le migliori strutture europee. Il personale qualificato, spesso formato nelle università italiane e americane, e tecniche all’avanguardia sono una garanzia per chi vuole curare i propri denti nella massima sicurezza.

L’Albania da alcuni anni è la meta preferita dagli italiani ed oggi lo è più che mai: l’epidemia da covid è sotto controllo e i dati del contagio nel Paese delle Aquile sono sempre stati molto contenuti, a differenza di quanto accade nelle vicine Croazia e Slovenia.

Lo studio dentale Impladent Albania è situato nel pieno centro di Tirana, è specializzato nei vari servizi di odontoiatria e include campi come implantologia, ortodonzia estetica, chirurgia orale, protesica. La clinica odontoiatrica della Professoressa e Dottoressa Brunilda Gashi Çenkoglu – nota implantologa per le sue numerose presentazioni e lezioni all’università – e del Dottor Cem Çenkoglu, dal 2009 è tra le più note e all’avanguardia del Paese. Lo staff di Impladental è composto da dottori altamente specializzati e di esperienza pluriennale. I punti di forza? I continui aggiornamenti del personale medico, l’uso delle tecnologie più avanzate in campo odontoiatrico, i materiali utlizzati, tutti di alta qualità. La nuova struttura, accogliente e all’avanguardia, è stata inaugurata a giugno 2020.

La formula All-Inclusive

Impladent Albania, durante il periodo di cura, offre ai pazienti l’alloggio gratuito per due persone in hotel 3 stelle Superior con tutti i confort: WiFi gratuito, TV satellitare, aria condizionata, servizio in camera, pulizia giornaliera. La clinica garantisce anche visite, preventivo e un piano di cura gratuiti, trasporto da/all’aeroporto incluso, assistenza nell’organizzazione dell’intero viaggio dentale, un interprete, certificato di garanzia per i trattamenti effettuati.

I servizi di ImpladentAl

Implantologia e Chirurgia Orale. Gli impianti dentali sono delle viti in titanio che vengono innestate nella mascella per poter fare da supporto ai denti artificiali.

Parodontologia. La parodontologia si occupa delle malattie parodontali che colpiscono le gengive (gengivite), il legamento parodontale ed il tessuto osseo di supporto per le radici dentali (parodointite lieve, moderata, severa). La gengivite è il primo stadio della malattia parodentale.

Odontoiatria estetica. Lo scopo principale dell’odontoiatria tradizionale è la salute dei denti, l’assenza della carie dentale e la cura del mal di denti, mentre l’odontoiatria estetica tende a valutare il problema da un altro punto di vista, non dimenticando comunque il suo compito primario.

Protesica. Le terapie protesiche sono concepite per garantire funzione, durata ed estetica. Studiate per le persone che si ritrovano con un danno lieve o grave dentale o alle quali mancano uno o più denti. I trattamenti protesici vengono suddivisi in soluzioni fisse e mobili.

Ortodonzia. L’ortodonzia è la specialità dell’odontoiatria che si occupa della conoscenza dei movimenti dentari, dello sviluppo cranio-facciale e dell’allineamento delle arcate. L’ortodontista esegue la diagnosi, previene e cura le malocclusioni (irregolarità) dentali e facciali.

Odontoiatria ricostruttiva. Le cosiddette otturazioni in amalgama fanno ormai parte del passato, sia per il fatto che richiedono una preparazione estensiva del dente, sia per le caratteristiche negative che l’amalgama stessa presenta (quantità del mercurio, reazioni tossiche nonché allergiche).

Sterilizzazione Disinfezione e Igiene. Tutto il materiale usato nello studio dentistico viene sterilizzato e disinfettato inclusi arredi e superfici.

Laboratorio dentale. La clinica utilizza tecnologie all’avanguardia per soddisfare le esigenze dei clienti e rispettare gli standard professionali internazionali. La struttura è in continua evoluzione, investe su aggiornamenti professionali per garantire sempre il massimo risultato.

Impladent Albania

Rr. Bogdaneve, Nd. 15, H.7, Ap.6, Tirana, Albania

info@impladentalbania.com

447799250977

impladentalbania.it

