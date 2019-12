Fino al prossimo 19 dicembre Roma ospita, in Piazza del Campidoglio, ‘Naked. La disabilità senza aggettivi’, la mostra firmata da Oliviero Toscani su iniziativa del Comitato Italiano Paralimpico. Composta da trittici a grandezza monumentale, è stata inaugurata il 3 dicembre dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi, dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e da alcuni degli atleti ritratti.

La mostra vuole mettere a nudo la disabilità affermando che esiste anche un corpo dell’atleta paralimpico e che ciascuno di noi è unico nelle sue forme, nei suoi pensieri, senza aggettivi. Gli atleti sono rappresentati in primo piano, in tenuta da competizione, senza veli e si presentano al pubblico come giganti.

Le 36 fotografie sono state realizzate da Oliviero Toscani – con la collaborazione di Fabrica, centro di ricerca per la comunicazione moderna, fondato dallo stesso fotografo – su iniziativa del Comitato Italiano Paralimpico, che si occupa di promuovere lo sport per persone con disabilità anche come strumento di riscatto personale e di inclusione sociale. La mostra nasce con l’intento di dimostrare che è il momento di abbattere ogni barriera culturale e fisica.

I protagonisti sono ragazze e ragazzi che rappresentano l’eccellenza sportiva paralimpica del nostro Paese: Simone Barlaam, Arianna Talamona, Jacopo Luchini, Donato Telesca, Eleonora Sarti, Giulio Maria Papi, Edoardo Giordan, Andreea Mogos, Anila Hoxha, Pyeong Chang, Florian Planker, Giulia Aringhieri e Silvia Biasi.