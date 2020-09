Non usa giri di parole Andrea Ammon, direttrice dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie): “Il virus Sars-CoV-2 non ha preso vacanze e il tasso di notifica dei nuovi contagi aumenta da oltre cinque settimane. Si tratta di un aumento più lento di quello del marzo scorso, ma siamo quasi ai numeri di marzo”.

Mentre nel mondo si superano i 25milioni di contagi, in tutta Europa i casi Covid aumentano senza sosta e il tasso di positivi è in crescita ovunque da 38 giorni. L’Italia, che è stato il Paese inizialmente più colpito, va “meglio”: nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 1.326 ma su 102.959 tamponi, mai così tanti in un giorno.

La Francia è il Paese che in questo momento desta più preoccupazioni e Macron non ha escluso nuove chiusure. Per la seconda volta dopo venerdì della scorsa settimana, i nuovi positivi in 24 ore superano quota 7.000 (7.017) ma i tamponi hanno superato per la prima volta il milione in una settimana, come promesso dal governo. Stabile è il tasso di positività, al 4,3%, mentre sono in lieve aumento i pazienti ricoverati e i decessi.

Nelle ultime 24 ore la Spagna ha registrato 3.663 casi di Covid-19 e 159 decessi portando il bilancio delle vittime a 29.152. Dei 99.889 casi registrati nelle ultime due settimane, 31.947 sono nella regione di Madrid.

In Germania il contagio va più lento (+1.256 nuovi casi) e un sondaggio rivela che il 70% dei tedeschi approva la gestione della crisi sanitaria da parte del governo, nonostante la grande manifestazione del 29 agosto quando 18 mila persone sono scese in piazza contro le misure anti-Covid.

Nel Regno Unito sono stati registrati 1.508 nuovi contagi e torna il lockdown a Glasgow in Scozia, sulla scia del nuovo incremento di contagi di coronavirus registrato nella nazione più settentrionale della Gran Bretagna.

E’ record di nuovi casi in Ucraina, con 2.495 in 24 ore: il numero più alto registrato in un solo giorno nel Paese dall’inizio dell’epidemia.

In Ungheria i nuovi contagi sono stati 365. Il governo ha chiuso le frontiere ed esentato dal divieto di entrata i cittadini di Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia purché risultino negativi al tampone. Una decisione giudicata discriminatoria e illegale dall’Unione Europea.

Nei Balcani il Paese più colpito dall’epidemia di Coronavirus resta la Romania con 89.891 contagiati su una popolazione di 19,41 milioni di abitanti. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 1.298. Intanto i contagi sono in aumento anche in Slovenia (+55 nell’ultima giornata), Croazia (+300) e Montenegro (+102).