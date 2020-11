Dopo tre giorni di incertezza, con un lungo spoglio in cui molto ha pesato il voto postale, il candidato democratico Joe Biden supera quota 270, il numero di voti necessario per entrare alla Casa Bianca. Con l’assegnazione dei 20 Grandi elettori della Pennsylvania, dei 6 del Nevada e degli 11 dell’Arizona, Biden arriva a 290 voti e diventa il 46° presidente degli Stati Uniti. In questo momento, il democratico è in vantaggio anche in Georgia (che assegna 16 Grandi Elettori). Se il risultato fosse confermato anche qui, Biden raggiungerebbe quota 306. Finora, porta a casa 74 milioni di voti ed è in assoluto il candidato più votato nella storia delle elezioni statunitensi.

Joe Biden sconfigge così il presidente uscente Trump con una rimonta partita all’indomani dell’Election day e determinata dai milioni di voti per posta ai quali hanno fatto ricorso in massa gli americani nell’anno della pandemia. Biden guiderà gli Stati Uniti dal prossimo 20 gennaio 2021, insieme alla sua vice Kamala Harris, la prima donna afroamericana a diventare vicepresidente.

Le prime parole sono state: “Sono umilmente onorato dalla fiducia che gli americani hanno riposto in me e Harris. Ora è tempo di mettere via la rabbia e l’aspra retorica. È tempo di riunire il Paese”.

Trump non concede la vittoria e promette battaglia sui voti postali. Il repubblicano, il grande sconfitto, è il primo presidente che non riesce a farsi rieleggere dal ’92. È fermo a 213 Grandi Elettori ed è ancora in vantaggio solo in North Carolina (che assegna 15 voti) e Alaska (che ne esprime 3), numeri molto lontani da quota 270. Quanto alle accuse, la Commissione elettorale ha smetito il presidente dicendo che “non c’è alcuna prova di brogli”. Parole in linea con quanto già affermato nei giorni scorsi dagli osservatori internazionali dell’Osce. Le principali emittenti televisive americane, inclusa la repubblicana FoxNews, giovedì hanno interrotto il durissimo discorso del presidente. Twitter ha rimosso i suoi tweet e ha sospeso anche l’account di Steve Bannon, il teorico del sovranismo americano, ex stratega di Trump alla Casa Bianca.

Ritratto di Joe Biden

Joe Biden conquista la Casa Bianca vincendo in buona parte del Midwest industriale, anche se il recupero di consensi nella classe operaia è stato modesto. Vince nel Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, Stati in cui nel 2016, per una manciata di voti, aveva vinto Donald Trump. Biden è del Delaware, ha 77 anni e una lunga carriera alle spalle. È in Senato dal 1972 e in Europa lo abbiamo conosciuto per il doppio mandato da vicepresidente di Barack Obama. È nato in una modesta famiglia cattolica di origini irlandesi a Scranton, in Pennsylvania. Della sua vita privata sappiamo molto, sia perché è un uomo loquace e informale, ma anche perché la sua vita è stata segnata da due drammi che hanno colpito molto l’America. Nel 1972, la moglie muore in un incidente d’auto insieme alla figlia dopo essere uscita per andare a comprare i regali di Natale. A bordo c’erano anche gli altri due figli piccoli, Beau e Hunter. Nel 2015 muore anche Beau, colpito da un tumore al cervello.

Durante i suoi 36 anni da senatore, Biden ha condotto battaglie molto sentite, soprattutto in tema di diritti civili: portano la sua firma diversi provvedimenti a tutela degli afroamericani e delle donne, si è sempre dichiarato contrario alla guerra in Vietnam, a favore dei diritti lgbt e per la limitazione della vendita delle armi, una battaglia molto dura da combattere negli Usa.

Joe Biden guiderà l’America con Kamala Harris: sarà proclamato presidente degli Stati Uniti il prossimo 20 gennaio 2021.