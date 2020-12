La seconda ondata ha travolto tutti e l’Europa, come gli altri Paesi del mondo, ora teme e scongiura la terza, in attesa che il vaccino sia finalmente distribuito in ogni Stato. Per frenare la corsa del virus, i governi introducono nuove restrizioni in vista delle festività natalizie. In Italia, le immagini delle strade dello shopping piene lo scorso week end hanno convinto il governo ad annunciare nuove misure. I dettagli saranno resi noti nelle prossime ore. Guardando oltre l’Atlantico, a New York, il governatore dello Stato Andrew Cuomo, ha stabilito il divieto di mangiare all’interno dei ristoranti e non è escluso un nuovo lockdown. E in Europa?

Regno Unito. Dal 16 dicembre Londra torna in quasi lockdown. Nella Capitale chiudono ristoranti, pub e alcuni negozi. La decisione di imporre ulteriori restrizioni serve ad arginare i contagi, in rapido aumento, e per capire la natura del nuovo ceppo del Coronavirus che si sta espandendo a Londra e nel Kent. La variante è stata riscontrata in ben 60 circoscrizioni locali e i numeri del contagio stanno crescendo rapidamente, ma il vaccino Pfizer dovrebbe rendere immuni anche da questo ceppo. Le limitazioni dureranno per ora fino al 23, quando in tutto il Paese scatterà un alleggerimento delle misure di 5 giorni in occasione del Natale. Oggi si può incontrare al pub o al ristorante solo una persona mentre è vietato accogliere in casa i propri contatti, ma dal 23 al 27 dicembre saranno consentite riunioni di famiglia, tre gruppi al massimo. Nel Paese, è appena iniziata la campagna di vaccinazione, che in Europa partirà a gennaio, dopo le autorizzazioni dell’Ema.

Germania. Da mercoledì 16 dicembre al 10 gennaio scatta il lockdown duro in tutta la Germania: chiudono ristoranti, istituzioni culturali, centri sportivi e gli alberghi per i turisti, negozi al dettaglio (con l’eccezione di alimentari, farmacie e pochi altri ritenuti essenziali) e finisce l’obbligo di presenza nelle scuole, finora rimaste sempre aperte dal riavvio delle lezioni ad agosto. Sono vietati gli assembramenti, i mercatini di Natale, il consumo di alcol per strada e i fuochi d’artificio di Capodanno. Non sarà consentito festeggiare fra più di 5 persone (bambini e ragazzi sotto i 14 anni esclusi). Sarà invece possibile la celebrazione delle messe religiose, a condizione che si rispettino le distanze di 1,5 metri in chiesa, e che non si canti.

Francia. Da domani, i francesi potranno tornare a circolare liberamente e senza autocertificazione, eccetto nelle ore di coprifuoco, dalle 20 alle 6 del mattino. Restano però chiusi per altre tre settimane musei, teatri e cinema. Il coprifuoco serale resterà in vigore anche il 31 dicembre, ma non la notte di Natale, dove tutti gli spostamenti saranno liberi e senza neppure bisogno di autocertificazione. Per assicurare il rispetto del coprifuoco, saranno operativi 100mila poliziotti e gendarmi.

Spagna. In controtendenza rispetto agli altri Paesi, il governo ha deciso un parziale allentamento delle misure. Il coprifuoco sarà in vigore tra l’1:30 (e non più dalle 23) e le 6 del mattino per la vigilia di Natale, il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno, mentre le riunioni di famiglia saranno limitate a 10 persone (finora il limite era di 6). Viene però introdotto il divieto di spostamento fra Regioni, tra il 23 dicembre e il 6 gennaio con alcune eccezioni.

Olanda. Nel Paese, si registra un’impennata di contagi (oltre 10mila nelle ultime ore) e gli ospedali sono in difficoltà. Così, da mercoledì 16 dicembre verranno chiuse le scuole e le attività non essenziali. Resteranno aperte le banche e fisioterapisti, ostetriche e dentisti potranno continuare a lavorare. Le restrizioni continueranno fino al 19 gennaio.

Belgio. Restano chiusi bar e ristoranti. Per la vigilia di Natale il coprifuoco sarà allentato: da mezzanotte fino alle 5 del mattino. Sono vietate le cene numerose: si potrà invitare solo una persona a casa, due se si vive da soli. Dal primo dicembre sono stati riaperti i negozi non essenziali, ma si può fare acquisti soltanto da soli.