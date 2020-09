“È difficile organizzare eventi fisici ma dobbiamo farlo, dobbiamo convivere con il virus, non possiamo aspettare che tutto si risolva”. Con queste parole, Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, ha dato il via in Rinascente alla Milano Fashion Week che presenta le collezioni della prossima Primavera/Estate 2021. Dopo la sfilata di Dior a Lecce dello scorso luglio, la moda torna così in passerella, sfidando il covid. In programma da mercoledì 23 settembre a lunedì 28, sfilate, eventi digitali e incontri veri e propri, come quello nel department store che, nelle sue vetrine e al quarto piano, ospita 13 giovani brand made in Italy.

Ovviamente, non è tutto come prima: a Milano in questi giorni sono attesi qualche centinaia di compratori, contro le migliaia che arrivano solitamente. Pochi i francesi presenti, vista l’evoluzione del contagio oltralpe, mentre i russi invece arriveranno grazie a un permesso speciale di 120 ore ottenuto dal consolato italiano.

Si punta al digitale, che a luglio ha fatto contare 16 milioni di utenti e che ora si pensa possa arrivare a 20 milioni di appassionati da tutto il mondo.





MFW 2020: Cosa c’è da sapere

• Le sfilate digitali le potete seguire sulla piattaforma di Camera Moda.

• Gli hastag ufficiali per condividere e seguire gli eventi della settimana sono #MFW e #MilanoFashionWeek.



• Valentino lascia Parigi per Milano. La sfilata sarà domenica 27 settembre alle ore 14.

• Fendi sfilerà a Milano il 23 settembre alle ore 15 e non a Roma come dichiarato inizialmente.

• Gucci sfilerà a ottobre e non durante questa Fashion Week.

• Un altro grande assente di questa settimana della moda è Bottega Veneta.

• La sfilata di Giorgio Armani si potrà vedere su La7, sabato 26 alle ore 21:15.

• La Moda sbarca su Tik Tok: per abbracciare il pubblico più giovane, sulla piattaforma amatissima dai ragazzi, saranno presenti e attivi brand come Prada, Zegna, Fendi, Etro, Diesel, Moschino, Dsquared2, Furla, Dolce&Gabbana, Gucci, Armani AX, M Missoni, Moncler e Benetton.

• I Green Carpet Fashion Awards saranno in onda su Sky il 10 ottobre.