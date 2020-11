Dopo aver ufficialmente rinunciato alla stagionalità ed essersi ritirato dal tradizionale calendario delle sfilate, Gucci punta sul digitale e presenta la nuova collezione attraverso il cinema di Gus Van Sant. La scelta del direttore creativo Alessandro Michele proietta così la moda in una nuova dimensione divulgativa, rompendo ancora una volta canoni e tradizione.

Il progetto OUVERTURE of Something that Never Ended è il titolo della miniserie in 7 episodi girati a Roma da Gus van Sant e Alessandro Michele. Protagonista è l’attrice e performer Silvia Calderoni con Billie Eilish, Florence Welch, Harry Styles e il drammaturgo Jeremy O. Harris. Gli episodi sono trasmessi ogni giorno on line dal 16 al 22 novembre per tutta la durata del GucciFest, in esclusiva su YouTube Fashion, Weibo, Gucci YouTube e fruibili nel sito dedicato GucciFest.com. Il festival ideato da Alessandro Michele propone anche i corti di altri 15 filmaker e designer emergenti, scelti dallo stesso direttore creativo.

Tutto è nato dai pensieri maturati durante il lockdown e raccolti negli ‘Appunti dal silenzio’, in cui Alessandro Michele ha raccontato di voler uscire dai ritmi fagocitanti della moda, compresa la stagionalità delle presentazioni. Proposte che sono diventate un manifesto, idee che stanno cambiando la moda. Non più i 10 minuti dello show, dove si concentra il lavoro di mesi, ma una serie a episodi ed un festival inteso come una festa: uno “sciame di storie eccentriche e vitali” – lo definisce lo stesso Michele – per raccontare il nostro tempo sospeso in cui l’intenzione “non è annunciare ma evocare”.

Oltre ai 7 episodi della miniserie che presenta la collezione del celebre marchio italiano, del GucciFest sono protagoniste anche le creazioni di 15 designer e stilisti emergenti internazionali: Ahluwalia, Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio, Charles De Vilmorin, Jordanluca, Mowalola, Yueqi Qi, Rave Review, Gui Rosa, Rui, Bianca Saunder, Collina Strada, Boramy Viguier, Garet Wrighton.

