“Non respiro” ha detto prima di morire George Floyd, l’afroamericano soffocato da un agente che durante l’arresto gli ha messo un ginocchio sul collo come mostra un video diventato virale. In questi giorni decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Paese per protestare contro la violenza della polizia di Minneapolis, nel nome di Floyd. Le manifestazioni sono scoppiate in almeno 140 città degli Usa e quella di ieri è stata la sesta notte di rabbia e caos. Da mercoledì la Guardia Nazionale è stata attivata in 26 Stati e nel distretto di Columbia. In 40 città è stato dichiarato il coprifuoco.

Per la prima volta, molti poliziotti hanno espresso solidarietà ai manifestanti. Lo sceriffo di Flint ha preso parte alla protesta: “Andiamo là fuori per aiutare le persone, non per fare queste cose”, ha detto. Durante il fine settimana diversi agenti in varie città si sono uniti ai manifestanti marciando insieme a loro e, in diversi casi, inginocchiandosi. Il figlio di Floyd ha lanciato l’appello contro la violenza: “Sono davvero emozionato per tutto questo. Tutti escono e gli dimostrano affetto, ma la violenza non servirà”.

Mentre il presidente Trump invocava l’intervento della guardia nazionale contro i manifestanti, anche molte star dello spettacolo e dello sport si sono sono schierate sui social o sono scese in piazza contro il razzismo.

Michael Jordan, il mito del basket, ha affidato a un post su twitter le proprie riflessioni sul caso Floyd: “Mi sento molto rattristato ma anche decisamente arrabbiato, e sono con coloro che stanno protestando contro il razzismo insensato che c’è nel nostro Paese nei confronti della gente di colore. Ma ora ne abbiamo avuto abbastanza. Le nostre voci, tutte insieme, devono mettere pressione ai nostri leader affinché cambino le leggi – ha continuato l’ex superstar dei Chicago Bulls -, oppure dobbiamo usare il nostro voto per provocare il cambiamento. Ognuno di noi deve essere parte della soluzione”.

Un altro grande artista, Ben Harper, ospite di Propaganda Live su La7, ha cercato di placare gli animi e al tempo stesso commentare i tragici avvenimenti che infiammano in queste ore l’America. “Gli Stati Uniti stanno cercando di nascondere la cenere sotto il tappeto, questa storia continua da troppo tempo. Questa pratica è entrata nel DNA della nazione. Stiamo tornando indietro nel tempo”, ha detto il musicista in collegamento tv.

Derek Chauvin, 44 anni, da 19 anni in polizia è l’uomo che ha premuto il ginocchio sul collo della vittima mentre i colleghi stavano a guardare, senza fare e dire nulla. L’agente è stato altre volte coinvolto in sparatorie, uso eccessivo della forza e violazione delle regolari procedure. Trump ha promesso che si farà luce mentre sul caso, oltre all’agenzia investigativa del Minnesota, sta indagando anche l’Fbi, come ha richiesto anche il candidato presidenziale democratico Joe Biden.