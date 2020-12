È il primo lavoro di animazione a firma dello street artist Hogre in collaborazione con lo studio Robotina: ‘Moonshaped (Authority)’ è il brano targato Trouble VS Glue, il duo romano composto da Tony Cutrone e Lady Maru, protagonisti della scena musicale indipendente di quell’universo underground, vitale e resistente che è Roma Est.

Il progetto è totalmente slegato da qualsiasi convenzione temporale e commerciale: il singolo è del 2016 e la produzione è durata 3 anni. Una collaborazione, quella fra Toni Cutrone e Lady Maru con Hogre, che nasce da un chiaro rifiuto di quelle logiche commerciali che sono alla base dell’attuale panorama discografico, in linea con quella libertà totale che è la cifra artistica dei suoi protagonisti.

Il video è un incontro fra digitale e analogico, street art e guerrilla, proprio come nella musica – libera, ironica e provocatoria – dei Trouble VS Glue. La tecnica utilizzata da Hogre e dal duo Robotina è quella dello stop motion. I ritratti di Maru e Toni, realizzati dallo street artist per due anni, sono stati prima riportati su centinaia di adesivi, stencil e poster e poi distribuiti e appesi per le strade di Roma Est. Solo il primo ciclo è composto da 15 ritratti di Maru che formano un loop di 28 fotogrammi, per un totale di 56 poster installati su via Palmiro Togliatti nel novembre 2018. I ritratti sono stati poi fotografati da Dario Scaramuzzino e infine “rianimati” digitalmente da Hogre e Robotina.

Di Mauro Orrico

