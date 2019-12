La facciata del Palazzo della Farnesina si è trasformata per una sera in una grande opera spettacolare. Merito di quattordici tra i migliori studi italiani di Arte digitale, per la prima volta insieme. Lo scorso sabato 14 dicembre, l’imponente spettacolo di videomapping, ha ridisegnato il Ministero degli Esteri grazie a 16 videoproiettori, 500 mila ansilumen.

Uno dei più imponenti edifici del nostro paese è stato “reinterpretato” dalle opere esclusive di Antaless Visual Design, Antica Proietteria, Apparati Effimeri, FLxER, Kanaka Studio, Luca Agnani Studio, Michele Pusceddu, MONOGRID, Mou Factory, Olo Creative Farm, OOOPStudio, Pixel Shapes, THE FAKE FACTORY e WöA Creative Company.

La notte di Roma è stata unica, ma lo spettacolo farà poi tappa in versione ridotta, tra il 2020 e il 2021, in altre sei città nel mondo, all’interno di una mostra collettiva itinerante di arte digitale organizzata dagli Istituti Italiani di Cultura. Lo scopo di “Farnesina Digital Art Experience” è, infatti, quello di valorizzazione e internazionalizzazione l’arte digitale italiana nel mondo. L’iniziativa è stata promossa dal ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Bright Festival, all’interno della programmazione di Videocittà.

Ecco il video integrale. #FarnesinaDigitalArt