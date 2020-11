Per ora, nessun vincitore. L’Election Day più atteso si è chiuso senza un verdetto chiaro e gli Stati Uniti, per conoscere il nome del nuovo presidente, dovranno attendere ancora molte ore, forse giorni. Il risultato delle elezioni americane infatti è nascosto nei plichi del voto postale espresso da 65 milioni di americani. La battaglia si gioca in almeno 4 Stati chiave: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Georgia. Rispetto al 2016, Joe Biden ha finora strappato al suo rivale il New Hampshire e l’Arizona, ma per ora non bastano. I voti per posta, tendenzialmente favorevoli ai democratici, vengono conteggiati per primi in Florida, North Carolina, Texas, Ohio, Iowa, mentre vengono scrutinati per ultimi negli altri Stati.

L’affluenza è stata record al 67%: mai così alta in cent’anni.

La situazione attuale. Biden può ancora vincere? Sì, ma dovrebbe vincere, oltre a Arizona, Nevada e Maine, dove è avanti, la Georgia e uno Stato tra Michigan o Pennsylvania; oppure Michigan e Wisconsin (in questo momento è in vantaggio in entrambi).

Entrambi i candidati rivendicano la vittoria, con Biden più prudente ma ottimista. Donald Trump accusa: “Vogliono rubare le elezioni. Abbiamo vinto, andremo alla Corte suprema”. Il leader democratico Joe Biden gli risponde: “Crediamo nella vittoria: va contato fino all’ultimo voto”. Non decide Trump ma il popolo americano”. Sull’esito finale avanza così lo spettro di una lunga battaglia legale.

I Grandi Elettori di Trump e Biden

I Grandi Elettori da assegnare sono 538, diventa presidente chi ne ottiene almeno 270. Chi vince in uno Stato, conquista tutti i seggi in palio.

TRUMP (213): Texas (38), Florida (29), Ohio (18), Tennessee (11), Indiana (11), Missouri (10), Alabama (9), South Carolina (9), Louisiana (8), Kentucky (8), Oklahoma (7), Arkansas (6), Kansas (6), Mississippi (6), Utah (6), Iowa (6), West Virginia (5), Idaho (4), Nebraska (2+2), Wyoming (3), Montana (3), North Dakota (3), South Dakota (3)

BIDEN (238): California (55), New York (29), Illinois (20), New Jersey (14), Virginia (13), Washington (12), Massachusetts (11), Arizona (11), Maryland (10), Minnesota (10), Colorado (9), Oregon (7), Connecticut (7), New Mexico (5), Rhode Island (4), New Hampshire (4), Hawaii (4), Vermont (3), Delaware (3), DC (3), Maine (3), Nebraska-2 (1)

Da assegnare (87): Pennsylvania (20), Michigan (16), Georgia (16), North Carolina (15), Wisconsin (10), Nevada (6), Maine-2 (1), Alaska (3)

Gli Stati in bilico

In Pennsylvania, North Carolina e Georgia, Trump è attualmente avanti, ma il voto postale potrebbe cavovolgere il risultato. Biden può ancora vincere? Sì, ma dovrebbe vincere, oltre a Arizona, Nevada e Maine, dove è avanti, la Georgia e uno Stato tra Michigan o Pennsylvania; oppure Michigan e Wisconsin (in questo momento è in vantaggio in entrambi). La partita è quindi ancora aperta e il rischio è che il testa a testa possa proseguire ancora per molte ore, tanto che Pittsburg ha annunciato che l’esito arriverà fra tre giorni.

Nove stati ancora senza vincitore. Questi sono i 9 stati in cui il conteggio delle schede sta andando avanti e la Cnn non ha ancora assegnato: Alaska, Arizona, Georgia, Michigan, Maine (3 su 4 a Biden), Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin.

Se la partita per arrivare al magic number dei 270 elettori è quindi ancora aperta, nel nuovo Congresso si delinea una Camera a maggioranza democratica.

L’America divisa

È una America ancora una volta spaccata quella che emerge dal voto presidenziale. Da una parte il Paese profondo, con le campagne e le periferie, dove Trump stravince superando anche l’80 e il 90% in tante contee del Texaz, dell’Arizona, dell’Arkansas. Dall’altra, ci sono le Cities, le grandi metropoli democratiche: in quasi tutti i grandi centri urbani, è un tsunami per Biden. Il candidato dem sfonda l’80% in molte aree di New York, San Francisco, Los Angeles, ma trionfa anche nelle metropoli di Stati tradizionalmente conservatori come il Texas, dove ottiene percentuali oltre 60%, come a Dallas o a Houston.



Il flop dei sondaggi. L’Election Day ha sancito ancora una volta la sconfitta dei sondaggisti. Doveva essere una vittoria certa quella di Biden, invece il presidente, sfavorito da mesi in tutte le previsioni, è anzi riuscito a conquistare alcuni degli Swing States, che costituiscono la via obbligata per essere eletti alla Casa Bianca. Un altro flop dei sondaggi, proprio come nel 2016 quando Hillary Clinton era data per presidente già poco dopo la chiusura dei seggi.