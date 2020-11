Nessuno dei candidati è certo di raggiungere i 270 voti elettorali necessari per essere eletto, ma il democratico Joe Biden ha la vittoria quasi in tasca. Rivolgendosi alla nazione, ha pronunciato un discorso da presidente: “Una volta che tutte le schede saranno state contate arriveremo a quota 270 grandi elettori. Per andare avanti dobbiamo smettere di trattare i nostri avversari come nemici. Non siamo nemici. Io ho fatto la campagna da Democratico, ma governerò da presidente americano”.

Il destino delle elezioni presidenziali americane è appeso allo spoglio di 5 Stati chiave: Nevada, Georgia, North Carolina, Arizona e Pennsylvania. Biden ha già vinto in Wisconsin e Michigan (altri due stati chiave) ed è in netto vantaggio in Nevada e Arizona. Questi ultimi due Stati, se confermati, gli basterebbero per arrivare a quota 270.

I 4 Stati in sospeso

• In Arizona la maggior parte dei 600mila voti ancora da scrutinare arriva dalla contea di Maricopa. Biden è molto avanti ma non è ancora certo chi potrebbero favorire queste schede ancora da scrutinare.

• In Nevada lo scrutinio è molto lento e forse si chiuderà soltanto giovedì sera, ora italiana. Appare comunque certa la vittoria di Biden.

• In Georgia, spiega FiveThirtyEight, mancano i voti di due contee che votano tendenzialmente Democratico, Fulton e DeKalb.

• In Pennsylvania, lo scrutinio potrebbe chiudersi venerdì: le schede da scrutinare sono quasi un milione e alcune arriveranno via posta nei prossimi tre giorni. Secondo gli analisti, il voto postale è tendenzialmente democratico, ma soprattutto mancano molti voti dalle grandi città come Philadelphia dove Biden dilaga sfiorando l’80% dei consensi. Secondo i Democratici locali, Biden vincerà con un margine compreso fra i 100mila e i 200mila voti.

La guerra legale di Trump. Il presidente non si arrende e scatena la battaglia legale contro il voto postale: Trump ha denunciato brogli e chiesto ai Tribunali di fermare lo spoglio in Michigan e Pennsylvania e ha annunciato che chiederà un riconteggio delle schede in Wisconsin. Gli osservatori dell’OSCE – l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che tra le altre cose vigila sulle elezioni nei paesi membri – hanno smentito però Trump dicendo che non ci sono stati brogli.