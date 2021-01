Centinaia di sostenitori del presidente uscente si sono riversati ieri a Washington e hanno preso d’assalto il Campidoglio, nelle stesse ore in cui il Congresso degli Stati Uniti stava ratificando la vittoria di Joe Biden. I rivoltosi erano armati e l’attacco era stato incoraggiato da Trump, che prima li ha incitati e poi ha cercato invano di fermarli. Nel suo comizio, il presidente uscente ha continuato a lanciare accuse di frodi elettorali, non supportate però da prove. Dietro il tentativo di colpo di mano, organizzato per negare una legittima vittoria elettorale, c’è l’estrema destra americana con i suoi cospirazionisti e i suprematisti bianchi, braccio armato e violento del trumpismo.

Le forze speciali e gli agenti dell’Fbi hanno fatto irruzione nell’Aula per proteggere i parlamentari. Deputati e senatori si sono nascosti sotto le sedie con le maschere anti-gas. Una donna, una militante repubblicana, è morta e ci sono stati diversi feriti. I manifestanti hanno distrutto le postazioni dei giornalisti. Alla fine il Congresso è stato messo in sicurezza e l’attacco è fallito ma si è saputo che a chiedere l’intervento della Guardia nazionale è stato il vicepresidente Pence e non Trump, come scrive il New York Times, “tagliato fuori dalla catena di comando”. Il sindaco di Washington ha annunciato il coprifuoco.

Si è trattato di un assalto senza precedenti che scuote alle fondamenta la democrazia americana. Per Biden: “La nostra democrazia è sotto minaccia”. Mike Pence ha condannato l’assalto dicendo: “Non avete vinto, la violenza non vince mai”. Parole di sdegno e condanna sono arrivate da tutti i maggiori leader del mondo. Anche i social network si sono schierati contro il tentativo di golpe: Facebook, Youtube e Twitter hanno rimosso il video di Trump e Facebook ha bloccato il profilo del presidente per 24 ore.

Trump verso la rimozione?

Il Washington Post lancia un appello per la rimozione di Trump perché “non è adatto a restare in carica per i prossimi 14 giorni. Ogni secondo che mantiene i vasti poteri della presidenza è una minaccia all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale”. L’ipotesi di invocare il 25° Emendamento per rimuovere il presidente si sta rafforzando nel suo gabinetto. Il 25° Emendamento della Costituzione prevede che il vicepresidente prenda i poteri nel caso il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico. A differenza dell’impeachment, dunque, consente di rimuovere il presidente senza che sia necessario elevare accuse precise.

Le accuse alla polizia

Alcuni video mostrano come i poliziotti abbiano lasciato passare i manifestanti. Inoltre, gli agenti di sicurezza erano pochi, nonostante il corteo fosse previsto da tempo, e piuttosto remissivi davanti all’aggressività dei golpisti. Solo 13 rivoltosi sono stati arrestati, mentre quest’estate, durante le proteste di Black Lives Matter, la polizia arrestava centinaia di persone ad ogni manifestazione.

