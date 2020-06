George Floyd, un uomo americano di colore di 46 anni, è stato ucciso il 25 maggio a Minneapolis dopo che un poliziotto (poi arrestato) gli ha premuto il ginocchio sul collo. L’episodio, ripreso da un video diventato virale, ha provocato un’ondata di sdegno in tutto il Paese e nel mondo: dagli Stati Uniti all’Europa, in centinaia di migliaia sono scesi in piazza in questi giorni contro il razzismo. La rabbia delle prime proteste, sfociate in episodi di violenza, saccheggi di negozi e durissimi scontri con la polizia, ha lasciato il posto ai tanti cortei pacifici che negli ultimi giorni hanno affollato le strade delle capitali e delle città di tutto il pianeta. Ecco alcuni degli scatti più significativi.

(Foto: Unsplash – Instagram)