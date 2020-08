Prima un incendio con numerose esplosioni, poi la tremenda deflagrazione nella zona del porto che ha devastato interi quartieri con le facciate di palazzi polverizzate e abitanti in fuga. Ieri pomeriggio Beirut è precipitata nel terrore. Il bilancio è di almeno 73 morti e oltre 3.700 feriti, ma è destinato sicuramente a crescere. A causare il disastro sarebbe stato un incendio in un deposito nel porto dove erano immagazzinate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrate diversi anni fa da una nave. Sia Israele che Hezbollah hanno negato qualunque coinvolgimento, ma sulle dinamiche e le cause reali non vi è però alcuna certezza.

Le immagini dell’esplosione

El viaje de la onda expansiva. Otro ángulo de la onda expansiva de la explosión en #Beirut #Libano

pic.twitter.com/6W5Ujw83k7 — Lenin Vilatuña Moya (@LeninVilatuna) August 4, 2020

Another Angle

looks like a scene from a disaster Nuclear movie #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/cUYQDxCFXt — ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@Marioam79) August 4, 2020