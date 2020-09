Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca dovrebbe arrivare “sul mercato” nel prossimo “novembre”. Ad indicarlo è un alto funzionario della Commissione Europea, che ha siglato di recente un contratto con la casa farmaceutica. Si tratta del vaccino noto come Oxford, sviluppato nei laboratori Irbm di Pomezia, su cui la Commissione ha firmato un contratto che consente ai paesi membri di comprare 300 milioni di dosi con l’opzione di altre 100.

La Commissione, spiega l’alto funzionario, sta tentando di “minimizzare il rischio di non comprare un vaccino efficace”. Per minimizzare questo rischio, si lavora su un “portafoglio” di candidati, anche se si negoziano contratti “solo con compagnie che sono in uno stadio avanzato”: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi, CureVac, Moderna e Pfizer.

Dopo la garanzia da 400 milioni di euro a sostegno della ricerca al partenariato Covax, inoltre, la prossima settimana l’Esecutivo Ue e l’Oms dovrebbero lanciare una nuova mobilitazione di risorse a favore dell’acceleratore Act dell’Oms, nato per l’accesso equo al vaccino.