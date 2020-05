Assomusica ha annunciato il rinvio al 2021 dei grandi concerti estivi: da Vasco Rossi a Tiziano Ferro, da Ligabue a numerosi altri artisti che avrebbero dovuto esibirsi in questa estate 2020 alle porte. La decisione, in seguito alle restrizioni previste dall’emergenza sanitaria che vieta gli assembramenti, è stata sottoscritta dalle maggiori agenzie live: Friends & Partners, Live Nation, Magellano, Vertigo, Vivo Concerti, Comcerto, D’Alessandro e Galli, Daze.

Non ci stanno però le agenzie medie e indipendenti che dicono: “Noi non possiamo stare fermi un anno”. E invitano a procedere al contrario. Così, altri promoter hanno deciso di progettare comunque i tour degli artisti che rappresentano. L’impegno è quello di rispettare le direttive del Governo, che prevedono non oltre mille spettatori per gli spettacoli in luoghi aperti e 200 per quelli al chiuso, da programmare tra luglio e settembre. L’intento è dare una mano ai lavoratori dello spettacolo, travolti dall’emergenza Covid e sulle cui spalle pesa fortemente il rinvio dei tanti concerti annunciati da Assomusica.

Il primo artista a rompere il silenzio è Max Gazzè. Il cantautore, appoggiando l’iniziativa del suo promoter storico Francesco Barbaro di OTRlive, ferma la registrazione del nuovo album, rinuncia ai grandi compensi, e dà una mano a chi in questo momento è fermo, quindi musicisti, tecnici e tutte le maestranze del settore. Secondo le prime informazioni, si sta già lavorando a tre-quattro grandi eventi, per inizio luglio alla Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma. Un aiuto importante e concreto, che Max Gazzé ha annunciato con un post su instagram. Queste le parole dell’artista romano.

«Ero un musicista pieno di sogni nel cassetto quando nel 1994 ho conosciuto quel folle visionario di Francesco Barbaro e da allora OTRlive è diventata la mia seconda casa e la mia famiglia.

In quasi 30 anni insieme abbiamo condiviso mille esperienze e idee.

Oggi voglio che la sua battaglia per non fermare la musica diventi anche la mia.

Ho deciso di rimandare di un paio di mesi la registrazione del nuovo disco, di rinunciare ai cachet standard dei grandi live per ridare la dignità del lavoro a chi è fermo.

“Scendo in palco” per 1000 posti a sedere insieme a coloro che da anni mi accompagnano e senza i quali non esisterebbero i concerti, dai musicisti allo staff che lavora dietro le quinte.

Ripartiamo dopo i minuscoli locali degli inizi, i club, i teatri, l’Arena di Verona, le Terme di Caracalla e i grandi festival, ripartiamo per far sì che questo piccolo spazio diventi una cosa grande per tutti. Non dimentichiamoci di quello che una musica può fare».