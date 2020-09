Da giorni, è la protagonista di ogni social, l’ultima vittima degli odiatori da tastiera. La giovane modella armena Armine Harutyunyan è stata scelta da Gucci per la sua bellezza atipica, differente dai canoni estetici tradizionali. Il marchio diretto da Alessandro Michele l’ha eletta tra le 100 donne più sexy del 2019. Troppo, evidentemente, per gli haters sempre in cerca di un nemico da odiare. Oggi Armine Harutyunyan svolge la professione di graphic designer per un importante studio professionale e vive nella capitale Erevan, dove è nata e cresciuta. In un’intervista rilasciata ieri a Repubblica, ha cercato così di chiudere ogni polemica: “Credo che le persone siano spaventate da tutto quello che è diverso. A parole è facile essere aperti al nuovo ma poi, quando si trovano davanti a qualcosa che non capiscono, non sanno come reagire attaccano. Per questo dico che non vale la pena preoccuparsi di loro: hanno solo paura”.

La Harutyunyan spiega: “non so perché tutto questo sia successo, e non posso certo vietare alla gente di parlare, ma posso ignorarla”. E alla domanda di cosa veda guardandosi allo specchio ha risposto: “Vedo una persona che è più di una faccia, che ha interessi, cose da dire e da fare. E che non ha tempo per chi la vuole abbattere”.