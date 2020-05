Ripartono i primi collegamenti aerei verso i due principali scali siciliani, Palermo e Catania, e la Regione si prepara a ripartire dal turismo. La splendida Sicilia è una meta ideale da visitare in ogni momento dell’anno grazie al suo ricchissimo patrimonio di spiagge, siti archeologici, natura, storia e cultura. Dopo il lungo lockdown, la stagione balneare riapre i battenti il 6 giugno, seguendo le norme indispensabili per la sicurezza come il necessario distanziamento sociale, ingressi a numero chiuso e il divieto di assembramenti.

L’isola regala alcune delle spiagge e dei mari più belli d’Italia. Sono da sogno i litorali di Cefalù, San Vito Lo Capo, le Isole Egadi o le Eolie. Così come il blu intenso del mare di Taormina o l’Isola Bella, le Gole di Alcantara, la Marina di Noto. L’acqua è cristallina, come a Lampedusa, terra simbolo di accoglienza ma anche meta turistica amatissima con la sua celebre spiaggia dei Conigli dal mare tra i più belli del mondo.

La Sicilia è green più che mai. La si può percorrere anche a piedi o in bicicletta, grazie ai suoi cammini e percorsi dove immergersi per scoprire una natura rigogliosa, come la Riserva dello Zingaro tra San Vito Lo Capo e Castellamare del Golfo: circa 1600 ettari dove ammirare innumerevoli specie vegetali scoprendo dall’alto un paesaggio marino unico.

La Sicilia è ricchissima di siti archeologici da scoprire e amare. Come L’Anfiteatro di Taormina, il Tempio di Diana alle spalle del Duomo di Cefalù risalente al V secolo a.C., o l’Area Archeologica di Segesta, non lontana da Castellamare del Golfo, con il celebre Tempio dorico, tra i meglio conservati della Regione.

Il Teatro Greco di Siracusa è il monumento più famoso della città e si trova nel Parco della Neapolis. La Valle dei templi invece è una storia lunga più di duemila anni, immersa in un paesaggio di straordinaria bellezza ad Agrigento.

Palermo merita una (lunga) visita. Capitale della Cultura 2018 e sede di Manifesta 12, la città vive finalmente la sua primavera. Il capoluogo siciliano è una piccola metropoli in continuo fermento. Sono tante le eccellenze da vedere e scoprire in città. Come il Palazzo dei Normanni, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, la Cattedrale, il Teatro Massimo.

Tra suk e viuzze chiassose e suggestive, scorre la vita dei suoi quartieri popolari: Ballarò e la Vucciria sono mondi in cui tuffarsi per conoscere la Sicilia più autentica. Palermo è una città di mare e la spiaggia di Mondello, d’estate, si riempie di abitanti e turisti. Fuori città, a pochi chilometri verso est, Cefalù è uno dei borghi più belli d’Italia, con il suo mare cristallino e la sua cattedrale normanna simile a una fortezza con elaborati mosaici bizantini e alte torri gemelle.

La Sicilia sarà la meta più gettonata in questa strana estate 2020?

(In copertina: Scopello, Trapani)